ЕВРО (до 21 года) 2019

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Бельгия (до 21 года)
 
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Италия (до 21 года)

Предыдущие игры

Бельгия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:4 Бельгия (до 21 года) Турция (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:2 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:0 Турция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Черногория (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года)
Италия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года)
Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Тунис (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:1 Норвегия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:0 Марокко (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года)

Последние игры между собой

Бельгия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Италия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Товарищеские матчи (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:3 Бельгия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия (до 21 года) - Италия (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 22.06.2019, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бельгия (до 21 года) - Италия (до 21 года)
    Бельгия (до 21 года)
    21.5% (14)
    Ничья
    29.2% (19)
    Италия (до 21 года)
    49.2% (32)
    1:2 Италия (до 21 года)
    33.8% (22)
    2:1 Бельгия (до 21 года)
    20% (13)
    1:1 Ничья
    20% (13)
    0:1 Италия (до 21 года)
    9.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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