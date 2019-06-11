ЕВРО (до 21 года) 2019
Бельгия (до 21 года)
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Италия (до 21 года)
Предыдущие игры
Бельгия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года) Польша (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Мальта (до 21 года) 0:4 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:4 Бельгия (до 21 года) Турция (до 21 года) 1:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:2 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 1:1 Швеция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:0 Турция (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Мальта (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 0:1 Латвия (до 21 года) Черногория (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года)
Италия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =4 -8Италия (до 21 года) 0:1 Польша (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:0 Австрия (до 21 года)
Италия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:0 Тунис (до 21 года) Италия (до 21 года) 0:1 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Албания (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:1 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 1:1 Норвегия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:0 Марокко (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года) Италия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Италия (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Италия (до 21 года)
Последние игры между собой
Бельгия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Италия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Бельгия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Бельгия (до 21 года)
21.5% (14)
Ничья
29.2% (19)
Италия (до 21 года)
49.2% (32)
1:2 Италия (до 21 года)
33.8% (22)
2:1 Бельгия (до 21 года)
20% (13)
1:1 Ничья
20% (13)
0:1 Италия (до 21 года)
9.2% (6)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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