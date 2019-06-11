ЕВРО (до 21 года) 2019

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Франция (до 21 года)
 
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Предыдущие игры

Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Турция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:0 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:1 Черногория (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Люксембург (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года)

Последние игры между собой

Франция (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Франция (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) Международные матчи Франция (до 21 года) 3:0 Румыния (до 21 года) Европа Румыния (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Европа Румыния (до 21 года) 0:0 Франция (до 21 года) Европа
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 21 года) - Румыния (до 21 года)

    До начала игры, которая состоится 24.06.2019, осталось 2 дня 21 час 15 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
    Франция (до 21 года)
    95.5% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Румыния (до 21 года)
    3% (2)
    2:0 Франция (до 21 года)
    46.3% (31)
    2:1 Франция (до 21 года)
    25.4% (17)
    1:0 Франция (до 21 года)
    10.4% (7)
    3:1 Франция (до 21 года)
    3% (2)
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