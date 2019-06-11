ЕВРО (до 21 года) 2019
Франция (до 21 года)
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Стадион: Дино Мануцци
Румыния (до 21 года)
Предыдущие игры
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +12 =5 -3Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)
Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Германия (до 21 года) 2:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Словения (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Турция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:0 Люксембург (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Болгария (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 2:3 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 2:1 Черногория (до 21 года)
Румыния (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 3:3 Бельгия (до 21 года)
Румыния (до 21 года) 4:0 Лихтенштейн (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Уэльс (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Португалия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Швейцария (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 1:3 Румыния (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:2 Румыния (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Румыния (до 21 года) Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Румыния (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:0 Люксембург (до 21 года) Румыния (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года)
Последние игры между собой
Франция (до 21 года): победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Англия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|4.
|Хорватия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Франция (до 21 года)
95.5% (64)
Ничья
1.5% (1)
Румыния (до 21 года)
3% (2)
2:0 Франция (до 21 года)
46.3% (31)
2:1 Франция (до 21 года)
25.4% (17)
1:0 Франция (до 21 года)
10.4% (7)
3:1 Франция (до 21 года)
3% (2)
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