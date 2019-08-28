ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Армения
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Стадион: Республиканский стадион
Италия
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша Армения 1:4 Дания Румыния 1:0 Армения
Италия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия
Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония Италия 1:0 Израиль
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Армения
4.8% (3)
Ничья
1.6% (1)
Италия
93.7% (59)
0:2 Италия
30.2% (19)
1:3 Италия
23.8% (15)
1:2 Италия
17.5% (11)
0:3 Италия
9.5% (6)
0:1 Италия
7.9% (5)
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