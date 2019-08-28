ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Армения
 
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Италия

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша Армения 1:4 Дания Румыния 1:0 Армения
Италия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия
Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония Италия 1:0 Израиль

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Италия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Италия 2:2 Армения Чемпионат Мира Армения 1:3 Италия Чемпионат Мира
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Италия

    До начала игры, которая состоится 05.09.2019, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Армения - Италия
    Армения
    4.8% (3)
    Ничья
    1.6% (1)
    Италия
    93.7% (59)
    0:2 Италия
    30.2% (19)
    1:3 Италия
    23.8% (15)
    1:2 Италия
    17.5% (11)
    0:3 Италия
    9.5% (6)
    0:1 Италия
    7.9% (5)
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