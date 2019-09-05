ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Израиль
1:1
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
7' Желтая карточка
Николов Бобан
1:0
55' Гол
Захави Эран
1:1
64' Гол
Адеми Ариян
89' Желтая карточка
Соломон Манор
90' Желтая карточка
Hatem Elhamed
90'+5
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
5
Hatem
Elhamed
17
Таа
Лоай
11
Соломон
Манор
9
Даббур
Мунас
19
Огани
Орель
14
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
7
Захави
Эран
20
Бен-Харуш
Омри
1
Димитриевски
Столе
6
Муслиу
Визар
14
Велкоски
Дарко
4
Ристевски
Кирче
16
Николов
Бобан
2
Бейтулаи
Эгзон
5
Адеми
Ариян
8
Алиоски
Эгзиян
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
23
Несторовски
Илья
Израиль
5-3-2
Северная Македония
3-1-4-2

Ход матча

7'
 
Николов Бобан
55'
Захави Эран
(Соломон Манор)
1:0
60'
Кайал Барам
Бен-Харуш Омри
 
64'
1:1
Адеми Ариян
(Алиоски Эгзиян)
69'
 
Пандев Горан
Несторовски Илья
75'
 
Тричковски Иван
Николов Бобан
75'
Хемед Томер
Даббур Мунас
 
83'
 
Спировски Стефан
Барди Энис
89'
Соломон Манор
 
90'
Hatem Elhamed
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Израиль Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения
Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль Албания 0:3 Израиль Израиль 2:1 Лихтенштейн
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия
Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь

Последние игры между собой

Израиль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Израиль 0:1 Северная Македония Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Северная Македония 1:2 Израиль Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Израиль 1:0 Северная Македония Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    7'
    Николов Бобан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Израиль 1:1 Северная Македония
Израиль
89% (137)
Ничья
8.4% (13)
Северная Македония
2.6% (4)
2:1 Израиль
45.5% (70)
1:0 Израиль
22.7% (35)
2:0 Израиль
15.6% (24)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Израиль
3.9% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...