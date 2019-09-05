ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Израиль
1:1
Конец матча
Стадион: Яаков Тернер
Северная Македония
7' Желтая карточкаНиколов Бобан
1:0
55' ГолЗахави Эран
1:1
64' ГолАдеми Ариян
89' Желтая карточкаСоломон Манор
90' Желтая карточкаHatem Elhamed
17
Таа
Лоай
19
Огани
Орель
14
Перец
Дор
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Огани ОрельПолузащитник
-
14 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кайал БарамПолузащитник
-
16 Коэн ЭлройПолузащитник
-
22 Битон ДавидНападающий
-
15 Саба ДиаНападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
- Нападающий
-
-
13 Gadi Kinda
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
55'
1:0
64'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Израиль Последние 20 матчей: +8 =2 -10Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения
Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль Албания 0:3 Израиль Израиль 2:1 Лихтенштейн
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия
Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция Северная Македония 3:0 Беларусь
Последние игры между собой
Израиль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Израиль
89% (137)
Ничья
8.4% (13)
Северная Македония
2.6% (4)
2:1 Израиль
45.5% (70)
1:0 Израиль
22.7% (35)
2:0 Израиль
15.6% (24)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Израиль
3.9% (6)
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