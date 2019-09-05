ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

Второй тайм

93' Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Аскхам Хердур получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Швеция заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Бьярталид Йоаннес из команды Фарерские острова направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

90' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

89' Сегодняшная посещаемость составляет 3108 болельщиков

88' Олссон Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

85' Матч возобновлен

85' Ханссон Халлюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хорошо играет на выходе Нильсен Гуннар - мяч в ее руках

82' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

80' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Хорошие скиллы дриблинга показывает Дурмаз Джимми , обходя своих соперников

78' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Балдвинссон Рогви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

74' Удар от ворот произведет Швеция

73' Пространство открывается для Ватнхамар Сольви , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

70' Матч возобновлен

70' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

70' Аскхам Хердур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Швеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Швеция

65' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

59' Балдвинссон Рогви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бенгтссон Пьер из команды Швеция пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

57' Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Балдвинссон Рогви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Давидсен Вильормур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

52' Швеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Плохо играет Ватнсдаль Хейни - неудачный вынос, и мяч у соперниц

51' Какой шанс! Кайсон Робин могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

51' Какой шанс! Берг Маркус могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

51' Плохо играет Нильсен Гуннар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

50' Аскхам Хердур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

50' Ханссон Халлюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Гранквист Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Фарерские острова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля