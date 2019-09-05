ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Фарерские острова
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 3108
Швеция
0'
0:1
12' Гол
Исак Александр
0:2
15' Гол
Исак Александр
0:3
23' Гол
Линделоф Виктор
28' Желтая карточка
Грегерсен Атли
0:4
41' Гол
Кайсон Робин
90'+3
1
Нильсен
Гуннар
18
Аскхам
Хердур
4
Грегерсен
Атли
13
Балдвинссон
Рогви
3
Давидсен
Вильормур
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
16
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
14
Эдмундссон
Йохан
17
Фредериксберг
Арни
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
4
Гранквист
Андреас
17
Бенгтссон
Пьер
15
Исак
Александр
7
Ларссон
Себастьян
8
Экдаль
Олбин
20
Олссон
Кристоффер
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
Фарерские острова
4-3-3
Швеция
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Исак Александр
(Люстиг Микаэль)
15'
0:2
Исак Александр
(Ларссон Себастьян)
23'
0:3
Линделоф Виктор
(Кайсон Робин)
28'
Грегерсен Атли
 
41'
0:4
Кайсон Робин
(Ларссон Себастьян)
46'
Ватнсдаль Хейни
Йоэнсен Рене
 
46'
 
Крафт Эмиль
Люстиг Микаэль
63'
 
Свенссон Густаф
Экдаль Олбин
63'
Бьярталид Йоаннес
Фредериксберг Арни
 
73'
 
Дурмаз Джимми
Ларссон Себастьян
76'
Ольсен Мейнхард
Ольсен Брандур
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова
Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова Швейцария 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:6 Португалия
Швеция Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния
Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу Швеция 0:0 Дания Румыния 1:0 Швеция

Последние игры между собой

Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Швеция 2:0 Фарерские острова Чемпионат Мира Фарерские острова 1:2 Швеция Чемпионат Мира

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Швеция Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Норвегия Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Румыния Заявка 5 2 1 2 12 - 7 7
5. Мальта Заявка 5 1 0 4 2 - 12 3
6. Фарерские острова Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:4 Швеция
Фарерские острова
0.6% (1)
Ничья
1.3% (2)
Швеция
98.1% (151)
0:2 Швеция
35.1% (54)
0:3 Швеция
26% (40)
1:3 Швеция
12.3% (19)
1:2 Швеция
9.1% (14)
0:4 Швеция
6.5% (10)
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