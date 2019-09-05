ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Фарерские острова
0:4
Конец матча
Стадион: Торсволлюр Зрители: 3108
Швеция
0:1
12' ГолИсак Александр
0:2
15' ГолИсак Александр
0:3
23' ГолЛинделоф Виктор
28' Желтая карточкаГрегерсен Атли
0:4
41' ГолКайсон Робин
16
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
Ход матча
12'
0:1
15'
23'
0:3
28'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =5 -12Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова
Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова Швейцария 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:6 Португалия
Швеция Последние 20 матчей: +7 =6 -7Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния
Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу Швеция 0:0 Дания Румыния 1:0 Швеция
Последние игры между собой
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова
0.6% (1)
Ничья
1.3% (2)
Швеция
98.1% (151)
0:2 Швеция
35.1% (54)
0:3 Швеция
26% (40)
1:3 Швеция
12.3% (19)
1:2 Швеция
9.1% (14)
0:4 Швеция
6.5% (10)
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