ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Финляндия
1:0
Конец матча

Стадион:
Греция
0'
39' Желтая карточка
Торосидис Василис
45' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
1:0
52' Пенальти
Пукки Теэму
57' Желтая карточка
Спарв Тим
66' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
72' Желтая карточка
Камара Глен
90' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
90'+6
1
Градецки
Лукаш
22
Райтала
Юкка
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
18
Уронен
Йере
8
Лод
Робин
14
Спарв
Тим
6
Камара
Глен
13
Соири
Пюрю
20
Туоминен
Яссе
10
Пукки
Теэму
13
Баркас
Василис
15
Торосидис
Василис
19
Папастатопулос
Сократис
4
Манолас
Костас
3
Стафилидис
Костас
21
Курбелис
Димитрис
6
Бухалакис
Андреас
17
Коловос
Димитрис
14
Врусай
Мариос
16
Масурас
Гиоргос
9
Кулурис
Эфтимос
Финляндия
4-4-2
Греция
4-2-3-1

Ход матча

39'
 
Торосидис Василис
45'
 
Курбелис Димитрис
52'
Пукки Теэму
1:0
57'
Спарв Тим
 
60'
 
Пелкас Димитрис
Коловос Димитрис
66'
 
Пелкас Димитрис
70'
 
Бакакис Михалис
Торосидис Василис
72'
Камара Глен
 
76'
 
Павлидис Вангелис
Кулурис Эфтимос
85'
Карялайнен Расмус
Пукки Теэму
 
87'
Йенсен Фредрик
Туоминен Яссе
 
90'
 
Павлидис Вангелис
90'
Шуллер Расмус
Соири Пюрю
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия
Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия
Греция Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия Хорватия 4:1 Греция Греция 4:0 Гибралтар Кипр 1:2 Греция Греция 1:2 Бельгия Греция 0:0 Эстония

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Греция 1:0 Финляндия Лига наций УЕФА Финляндия 2:0 Греция Лига наций УЕФА Греция 0:1 Финляндия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Финляндия 1:1 Греция ЕВРО 2016: Отборочные матчи
Греция 2:1 Финляндия Товарищеские матчи
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Торосидис Василис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ratina Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Финляндия 1:0 Греция
Финляндия
45.5% (70)
Ничья
39.6% (61)
Греция
14.9% (23)
1:1 Ничья
32.5% (50)
2:1 Финляндия
24% (37)
1:0 Финляндия
16.2% (25)
1:2 Греция
8.4% (13)
0:1 Греция
5.8% (9)
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