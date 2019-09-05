ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
39' Желтая карточкаТоросидис Василис
45' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
1:0
52' ПенальтиПукки Теэму
57' Желтая карточкаСпарв Тим
66' Желтая карточкаПелкас Димитрис
72' Желтая карточкаКамара Глен
90' Желтая карточкаПавлидис Вангелис
22
Райтала
Юкка
18
Уронен
Йере
14
Спарв
Тим
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кауко ЙониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
Ход матча
52'
1:0
57'
66'
72'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Финляндия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия
Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция Хорватия 1:1 Финляндия
Греция Последние 20 матчей: +7 =3 -10Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия Хорватия 4:1 Греция Греция 4:0 Гибралтар Кипр 1:2 Греция Греция 1:2 Бельгия Греция 0:0 Эстония
Последние игры между собой
Финляндия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Греция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Финляндия
45.5% (70)
Ничья
39.6% (61)
Греция
14.9% (23)
1:1 Ничья
32.5% (50)
2:1 Финляндия
24% (37)
1:0 Финляндия
16.2% (25)
1:2 Греция
8.4% (13)
0:1 Греция
5.8% (9)
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