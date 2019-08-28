ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Румыния
 
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Стадион:
Испания

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния
Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия
Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина Германия 1:1 Испания РОССИЯ 3:3 Испания Испания 5:0 Коста-Рика Израиль 0:1 Испания

Последние игры между собой

Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Испания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния 0:0 Испания Товарищеские матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2. Румыния Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
3. Швеция Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4. Норвегия Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
5. Мальта Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
6. Фарерские острова Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Испания

    До начала игры, которая состоится 05.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Румыния - Испания
    Румыния
    0% (0)
    Ничья
    5.3% (3)
    Испания
    94.7% (54)
    0:2 Испания
    28.1% (16)
    1:2 Испания
    28.1% (16)
    1:3 Испания
    15.8% (9)
    0:1 Испания
    8.8% (5)
    0:3 Испания
    8.8% (5)
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