ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния
Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния Румыния 1:0 Армения
Испания Последние 20 матчей: +13 =4 -3Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия
Испания 1:0 Босния и Герцеговина Хорватия 3:2 Испания Испания 2:3 Англия Уэльс 1:4 Испания Испания 6:0 Хорватия Англия 1:2 Испания Испания 1:1 РОССИЯ Испания 2:2 Марокко Иран 0:1 Испания Португалия 3:3 Испания Тунис 0:1 Испания Испания 6:1 Аргентина Германия 1:1 Испания РОССИЯ 3:3 Испания Испания 5:0 Коста-Рика Израиль 0:1 Испания
Последние игры между собой
Румыния: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Испания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Румыния
0% (0)
Ничья
5.3% (3)
Испания
94.7% (54)
0:2 Испания
28.1% (16)
1:2 Испания
28.1% (16)
1:3 Испания
15.8% (9)
0:1 Испания
8.8% (5)
0:3 Испания
8.8% (5)
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