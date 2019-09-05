ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Босния и Герцеговина
5:0
Конец матча
Стадион: Билино Поле
Лихтенштейн
1:0
11' ГолГояк Амер
69' Желтая карточкаБюхель Мартин
76' Желтая карточкаЗеле Арон
2:0
80' Гол в свои воротаМалин Андреас
3:0
85' ГолДжеко Эдин
4:0
87' ГолВишча Эдин
5:0
89' ГолГояк Амер
15
Шунич
Тони
19
Крунич
Раде
14
Гояк
Амер
11
Джеко
Эдин
14
Майер
Ливио
10
Визер
Сандро
17
Губзер
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Irfan HadzicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Губзер РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кольвидссон Хельги
Ход матча
11'
1:0
69'
76'
80'
2:0
85'
3:0
87'
4:0
89'
5:0
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция
Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Северная Македония
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Босния и Герцеговина
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
3:0 Босния и Герцеговина
32.9% (50)
2:0 Босния и Герцеговина
27.6% (42)
4:0 Босния и Герцеговина
16.4% (25)
2:1 Босния и Герцеговина
6.6% (10)
3:1 Босния и Герцеговина
5.3% (8)
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