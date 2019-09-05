ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Босния и Герцеговина
5:0
Конец матча

Стадион:
Лихтенштейн
0'
1:0
11' Гол
Гояк Амер
69' Желтая карточка
Бюхель Мартин
76' Желтая карточка
Зеле Арон
2:0
80' Гол в свои ворота
Малин Андреас
3:0
85' Гол
Джеко Эдин
4:0
87' Гол
Вишча Эдин
5:0
89' Гол
Гояк Амер
90'+3
12
Шехич
Ибрагим
4
Тодорович
Дарко
15
Шунич
Тони
17
Жуканович
Эрвин
5
Колашинац
Сеад
19
Крунич
Раде
10
Пьянич
Миралем
14
Гояк
Амер
8
Вишча
Эдин
11
Джеко
Эдин
23
Милошевич
Дени
1
Бюхель
Бенджамин
22
Рекстайнер
Мартин
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
3
Гоппель
Макс
13
Бюхель
Мартин
14
Майер
Ливио
18
Хаслер
Николас
10
Визер
Сандро
11
Саланович
Деннис
17
Губзер
Робин
Босния и Герцеговина
4-3-3
Лихтенштейн
4-1-4-1

Ход матча

11'
Гояк Амер
(Джеко Эдин)
1:0
25'
Михоевич Марко
Шунич Тони
 
55'
Дульевич Харис
Милошевич Дени
 
64'
 
Вольфингер Сандро
Майер Ливио
69'
 
Бюхель Мартин
74'
 
Зеле Арон
Губзер Робин
76'
 
Зеле Арон
80'
Малин Андреас
2:0
83'
Лончар Стьепан
Пьянич Миралем
 
85'
Джеко Эдин
(Гояк Амер)
3:0
85'
 
Брандле Даниэль
Визер Сандро
87'
Вишча Эдин
4:0
89'
Гояк Амер
(Дульевич Харис)
5:0

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина Кипр 3:2 Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция
Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Северная Македония

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Босния и Герцеговина 3:0 Лихтенштейн Товарищеские матчи Босния и Герцеговина 4:1 Лихтенштейн Чемпионат Мира Лихтенштейн 1:8 Босния и Герцеговина Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Шунич Тони уходит, Михоевич Марко вместо него
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гояк Амер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн
Босния и Герцеговина
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
3:0 Босния и Герцеговина
32.9% (50)
2:0 Босния и Герцеговина
27.6% (42)
4:0 Босния и Герцеговина
16.4% (25)
2:1 Босния и Герцеговина
6.6% (10)
3:1 Босния и Герцеговина
5.3% (8)
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