ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
32' Желтая карточкаКинг Джошуа
1:0
34' ГолБерге Сандер
45' Желтая карточкаНвоко Кирьян
2:0
45' ПенальтиКинг Джошуа
18
Сельнес
Оле
15
Берге
Сандер
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
10
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сельнес ОлеПолузащитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Защитник
-
20 Пизани ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мускат НиккиЗащитник
-
21 Гамбин ЛюкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
Ход матча
32'
34'
1:0
45'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
11 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Норвегия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия
Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова
Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта
Последние игры между собой
Норвегия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Норвегия
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Мальта
0% (0)
3:0 Норвегия
30.9% (47)
2:0 Норвегия
28.3% (43)
2:1 Норвегия
10.5% (16)
4:0 Норвегия
10.5% (16)
3:1 Норвегия
7.2% (11)
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