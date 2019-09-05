ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Норвегия
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 11155
Мальта
0'
32' Желтая карточка
Кинг Джошуа
1:0
34' Гол
Берге Сандер
45' Желтая карточка
Нвоко Кирьян
2:0
45' Пенальти
Кинг Джошуа
90'+4
1
Ярстейн
Руне
14
Элабделлауи
Омар
6
Нордтвейт
Ховард
5
Ховланд
Эвен
2
Алеесами
Хайтам
20
Эдегор
Мартин
18
Сельнес
Оле
15
Берге
Сандер
8
Йохансен
Стефан
23
Холанн
Эрлинг
7
Кинг
Джошуа
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Агиус
Андре
4
Борг
Стив
7
Мбонг
Джозеф
15
Juan
Corbolan
13
Велла
Данстэн
11
Мускат
Роуэн
8
Фенек
Пол
6
Греч
Джейк
10
Нвоко
Кирьян
Норвегия
4-4-2
Мальта
4-4-2

Ход матча

20'
 
Апап Фердинандо
Мускат Зак
32'
Кинг Джошуа
 
34'
Берге Сандер
(Ховланд Эвен)
1:0
45'
 
Нвоко Кирьян
45'
Кинг Джошуа
2:0
58'
Йонсен Бьорн
Кинг Джошуа
 
64'
 
Фарруджа Жан-Поль
Фенек Пол
66'
Элюнусси Тарик
Холанн Эрлинг
 
76'
Норманн Матиас
Йохансен Стефан
 
77'
 
Эффионг Альфред
Греч Джейк

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Норвегия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия
Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия Норвегия 2:0 Азербайджан
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова
Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия Словения 2:0 Мальта

Последние игры между собой

Норвегия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Норвегия 2:0 Мальта ЕВРО 2016: Отборочные матчи Мальта 0:3 Норвегия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Мальта 1:4 Норвегия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Швеция Заявка 5 3 1 1 12 - 7 10
3. Норвегия Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
4. Румыния Заявка 5 2 1 2 12 - 7 7
5. Мальта Заявка 5 1 0 4 2 - 12 3
6. Фарерские острова Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ullevaal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Норвегия 2:0 Мальта
Норвегия
98.7% (150)
Ничья
1.3% (2)
Мальта
0% (0)
3:0 Норвегия
30.9% (47)
2:0 Норвегия
28.3% (43)
2:1 Норвегия
10.5% (16)
4:0 Норвегия
10.5% (16)
3:1 Норвегия
7.2% (11)
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