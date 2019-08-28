ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Эстония
 
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Беларусь

Предыдущие игры

Эстония Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония
Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония Эстония 2:0 Литва Грузия 2:0 Эстония Армения 0:0 Эстония Швеция 1:1 Эстония Новая Каледония 1:1 Эстония Вануату 0:1 Эстония
Беларусь Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь
Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь Франция 2:1 Беларусь Беларусь 1:3 Голландия Беларусь 0:4 Швеция Люксембург 1:0 Беларусь

Последние игры между собой

Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония 0:2 Беларусь Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эстония - Беларусь

    До начала игры, которая состоится 06.09.2019, осталось 2 дня 16 часов 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Эстония - Беларусь
    Эстония
    12.1% (8)
    Ничья
    25.8% (17)
    Беларусь
    62.1% (41)
    1:2 Беларусь
    30.3% (20)
    1:1 Ничья
    22.7% (15)
    0:1 Беларусь
    16.7% (11)
    0:2 Беларусь
    10.6% (7)
    2:1 Эстония
    6.1% (4)
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