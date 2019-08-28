ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Эстония
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Стадион: А. Ле Кок Арена
Беларусь
Предыдущие игры
Эстония Последние 20 матчей: +5 =5 -10Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония
Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Эстония 0:1 Греция Эстония 1:3 Марокко Латвия 1:0 Эстония Эстония 2:0 Литва Грузия 2:0 Эстония Армения 0:0 Эстония Швеция 1:1 Эстония Новая Каледония 1:1 Эстония Вануату 0:1 Эстония
Беларусь Последние 20 матчей: +6 =4 -10Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь
Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь Франция 2:1 Беларусь Беларусь 1:3 Голландия Беларусь 0:4 Швеция Люксембург 1:0 Беларусь
Последние игры между собой
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Беларусь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония
12.1% (8)
Ничья
25.8% (17)
Беларусь
62.1% (41)
1:2 Беларусь
30.3% (20)
1:1 Ничья
22.7% (15)
0:1 Беларусь
16.7% (11)
0:2 Беларусь
10.6% (7)
2:1 Эстония
6.1% (4)
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