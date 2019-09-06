ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Австрия
1:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Латвия
0'
4' Желтая карточка
Петерсонс Армандс
1:0
7' Гол
Арнаутович Марко
7'
13
Станкович
Чичан
21
Лайнер
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
14
Баумгартлингер
Юлиан
18
Лаймер
Конрад
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
8
Алаба
Давид
7
Арнаутович
Марко
23
Стейнбор
Павел
2
Максименко
Виталий
4
Дубра
Каспар
17
Черномордийс
Антонийс
16
Петерсонс
Армандс
5
Лайзанс
Олег
14
Цыганик
Андрей
21
Кристерс
Тоберс
9
Богдашкин
Борис
22
Гутковский
Владислав
6
Камеш
Владимир
Австрия
4-2-3-1
Латвия
4-3-3

Ход матча

4'
 
Петерсонс Армандс
7'
Арнаутович Марко
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша
Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия
Латвия Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия
Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра Фарерские острова 0:0 Латвия

Последние игры между собой

Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия 3:1 Латвия Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Петерсонс Армандс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Австрия 1:0 Латвия
Австрия
97.4% (148)
Ничья
2.6% (4)
Латвия
0% (0)
2:0 Австрия
42.1% (64)
3:0 Австрия
27.6% (42)
2:1 Австрия
9.9% (15)
3:1 Австрия
5.9% (9)
1:0 Австрия
5.9% (9)
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