ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Австрия
1:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Ред Булл Арена
Латвия
4' Желтая карточкаПетерсонс Армандс
1:0
7' ГолАрнаутович Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стоянович Славиша
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша
Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия Австрия 1:1 Грузия Уэльс 1:0 Австрия
Латвия Последние 20 матчей: +2 =7 -11Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия
Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра Фарерские острова 0:0 Латвия
Последние игры между собой
Австрия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Австрия
97.4% (148)
Ничья
2.6% (4)
Латвия
0% (0)
2:0 Австрия
42.1% (64)
3:0 Австрия
27.6% (42)
2:1 Австрия
9.9% (15)
3:1 Австрия
5.9% (9)
1:0 Австрия
5.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...