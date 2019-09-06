ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Сан-Марино
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Олимпийский (Серравалле)
Бельгия
16
Нанни
Никола
15
Менье
Тома
18
Янузай
Аднан
23
Бачуайи
Миши
17
Ориги
Дивок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нанни НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ченсони ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Хирш ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Варрелла Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менье ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Янузай АднанНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
17 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
-
13 Селс МатцВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Прает ДеннисПолузащитник
-
21 Раман БенитоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ванакен ХансПолузащитник
-
22 Шадли НасерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сан-Марино Последние 20 матчей: +2 =2 -16Мателика 3:1 Сан-Марино Казахстан 4:0 Сан-Марино РОССИЯ 9:0 Сан-Марино Павия 0:1 Сан-Марино
Модена 1:0 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Adrense Сассо Маркони 0:3 Сан-Марино Сан-Марино 0:1 Павия Calvina 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Classe Сан-Марино 0:2 Шотландия Фиоренцуола 1:0 Сан-Марино Кипр 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Беларусь Сан-Марино 0:1 Молдова Люксембург 3:0 Сан-Марино Молдова 2:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:3 Люксембург Беларусь 5:0 Сан-Марино Чехия 5:0 Сан-Марино
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ
Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия
Сан-Марино
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Бельгия
97.4% (150)
0:5 Бельгия
26% (40)
0:4 Бельгия
16.9% (26)
0:6 Бельгия
14.3% (22)
0:7 Бельгия
12.3% (19)
0:3 Бельгия
8.4% (13)
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