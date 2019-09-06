ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Сан-Марино
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Бельгия
0' 7'
12
Бенедеттини
Симоне
11
Баттистини
Мануэль
15
Бролли
Кристиан
6
Симончини
Давиде
3
Палацци
Мирко
13
Грандони
Андреа
10
Джарди
Маттиа
21
Голинуччи
Энрико
9
Муларони
Марчелло
16
Нанни
Никола
18
Берарди
Филиппо
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
4
Денайер
Джейсон
5
Вертонген
Ян
15
Менье
Тома
7
Де
Брёйне
Кевин
8
Тилеманс
Юри
11
Карраско
Янник
18
Янузай
Аднан
23
Бачуайи
Миши
17
Ориги
Дивок
Сан-Марино
5-3-2
Бельгия
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сан-Марино Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Мателика 3:1 Сан-Марино Казахстан 4:0 Сан-Марино РОССИЯ 9:0 Сан-Марино Павия 0:1 Сан-Марино
Модена 1:0 Сан-Марино Сан-Марино 1:2 Adrense Сассо Маркони 0:3 Сан-Марино Сан-Марино 0:1 Павия Calvina 1:1 Сан-Марино Сан-Марино 0:0 Classe Сан-Марино 0:2 Шотландия Фиоренцуола 1:0 Сан-Марино Кипр 5:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:2 Беларусь Сан-Марино 0:1 Молдова Люксембург 3:0 Сан-Марино Молдова 2:0 Сан-Марино Сан-Марино 0:3 Люксембург Беларусь 5:0 Сан-Марино Чехия 5:0 Сан-Марино
Бельгия Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ
Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет Бельгия 0:0 Португалия

Группа I

Команда И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 3 1 1 15 - 3 10
3. Казахстан Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Шотландия 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 7 7
5. Кипр Заявка 5 1 1 3 7 - 6 4
6. Сан-Марино 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 20 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сан-Марино 0:0 Бельгия
Сан-Марино
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Бельгия
97.4% (150)
0:5 Бельгия
26% (40)
0:4 Бельгия
16.9% (26)
0:6 Бельгия
14.3% (22)
0:7 Бельгия
12.3% (19)
0:3 Бельгия
8.4% (13)
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