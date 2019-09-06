ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Словакия
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Антон Малатинский
Хорватия
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
18
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гапал Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Слуга СимонВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
14 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
-
17 Мелняк ДариоЗащитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия
Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия Англия 2:1 Словакия Словакия 1:0 Словения
Хорватия Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан
Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал Бразилия 2:0 Хорватия Мексика 0:1 Хорватия
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия
11.8% (18)
Ничья
35.5% (54)
Хорватия
52.6% (80)
1:2 Хорватия
34.2% (52)
1:1 Ничья
30.3% (46)
0:1 Хорватия
10.5% (16)
2:1 Словакия
7.9% (12)
0:2 Хорватия
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...