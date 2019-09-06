ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Словакия
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Хорватия
0' 8'
23
Дубравка
Мартин
4
Вальент
Мартин
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
10
Руснак
Альберт
8
Дуда
Ондрей
20
Мак
Роберт
II
1
Ливакович
Доминик
22
Бартолец
Карло
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
18
Ребич
Анте
13
Влашич
Никола
4
Перишич
Иван
20
Петкович
Бруно
Словакия
4-3-3
Хорватия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия
Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия Англия 2:1 Словакия Словакия 1:0 Словения
Хорватия Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан
Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал Бразилия 2:0 Хорватия Мексика 0:1 Хорватия

Последние игры между собой

Словакия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хорватия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Хорватия 3:0 Словакия Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Словакия 0:0 Хорватия
Словакия
11.8% (18)
Ничья
35.5% (54)
Хорватия
52.6% (80)
1:2 Хорватия
34.2% (52)
1:1 Ничья
30.3% (46)
0:1 Хорватия
10.5% (16)
2:1 Словакия
7.9% (12)
0:2 Хорватия
4.6% (7)
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