ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Косово
1:1
Перерыв

Стадион:
Чехия
0'
15' Желтая карточка
Мурики Ведат
0:1
16' Гол
Шик Патрик
18' Желтая карточка
Челюстка Ондржей
1:1
20' Гол
Мурики Ведат
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
2
Хадергьонай
Флорент
4
Вока
Идриз
8
Халими
Бесар
22
Жегрова
Эдон
9
Целина
Берсант
11
Рашани
Эльбасан
18
Мурики
Ведат
1
Вацлик
Томаш
2
Кадержабек
Павел
3
Челюстка
Ондржей
17
Сухи
Марек
18
Боржил
Ян
8
Дарида
Владимир
15
Соучек
Томаш
12
Масопуст
Лукаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
Косово
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

15'
Мурики Ведат
 
16'
0:1
Шик Патрик
(Янкто Якуб)
18'
 
Челюстка Ондржей
20'
Мурики Ведат
(Рашани Эльбасан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания
Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия
Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Чехия 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
2. Англия Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Косово 1:1 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
4. Болгария Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
5. Черногория Заявка 4 0 2 2 3 - 10 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Челюстка Ондржей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Шик Патрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Мурики Ведат получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Косово 1:1 Чехия
Косово
3.2% (5)
Ничья
17.3% (27)
Чехия
79.5% (124)
1:2 Чехия
42.3% (66)
0:2 Чехия
14.1% (22)
0:1 Чехия
12.8% (20)
1:1 Ничья
12.8% (20)
1:3 Чехия
5.8% (9)
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