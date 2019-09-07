ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Косово
1:1
Перерыв
Стадион: Фадиль Вокри
Чехия
15' Желтая карточкаМурики Ведат
0:1
16' ГолШик Патрик
18' Желтая карточкаЧелюстка Ондржей
1:1
20' ГолМурики Ведат
22
Жегрова
Эдон
18
Мурики
Ведат
17
Сухи
Марек
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Краль АлексПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
19 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
15'
16'
0:1
18'
20'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +9 =5 -6Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания
Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция Косово 1:2 Исландия
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия
Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия Чехия 1:2 Германия
Косово
3.2% (5)
Ничья
17.3% (27)
Чехия
79.5% (124)
1:2 Чехия
42.3% (66)
0:2 Чехия
14.1% (22)
0:1 Чехия
12.8% (20)
1:1 Ничья
12.8% (20)
1:3 Чехия
5.8% (9)
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