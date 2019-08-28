ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Сербия
 
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Стадион:
Португалия

Предыдущие игры

Сербия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия
Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия Сербия 1:0 Грузия
Португалия Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина
Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания Португалия 3:0 Алжир Бельгия 0:0 Португалия Португалия 2:2 Тунис Португалия 0:3 Голландия Португалия 2:1 Египет Португалия 1:1 США

Последние игры между собой

Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Португалия 1:1 Сербия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Сербия 1:2 Португалия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Португалия 2:1 Сербия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Украина Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сербия Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
3. Люксембург Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
4. Португалия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Литва Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
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    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Португалия

    До начала игры, которая состоится 07.09.2019, осталось 2 дня 3 часа 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Сербия - Португалия
    Сербия
    11.8% (8)
    Ничья
    27.9% (19)
    Португалия
    60.3% (41)
    1:2 Португалия
    42.6% (29)
    1:1 Ничья
    19.1% (13)
    2:1 Сербия
    8.8% (6)
    0:1 Португалия
    7.4% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (4)
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