ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Сербия
Позже
Стадион: Райко Митич
Португалия
Предыдущие игры
Сербия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия Германия 1:1 Сербия
Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия Сербия 1:0 Грузия
Португалия Последние 20 матчей: +8 =10 -2Португалия 1:0 Голландия Португалия 3:1 Швейцария Португалия 1:1 Сербия Португалия 0:0 Украина
Португалия 1:1 Польша Италия 0:0 Португалия Шотландия 1:3 Португалия Польша 2:3 Португалия Португалия 1:0 Италия Португалия 1:1 Хорватия Уругвай 2:1 Португалия Иран 1:1 Португалия Португалия 1:0 Марокко Португалия 3:3 Испания Португалия 3:0 Алжир Бельгия 0:0 Португалия Португалия 2:2 Тунис Португалия 0:3 Голландия Португалия 2:1 Египет Португалия 1:1 США
Последние игры между собой
Сербия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Португалия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|3.
|Люксембург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|Португалия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Сербия
11.8% (8)
Ничья
27.9% (19)
Португалия
60.3% (41)
1:2 Португалия
42.6% (29)
1:1 Ничья
19.1% (13)
2:1 Сербия
8.8% (6)
0:1 Португалия
7.4% (5)
2:2 Ничья
5.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...