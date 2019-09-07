ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Турция
1:0
Конец матча

Стадион:
Андорра
0'
21' Желтая карточка
Валес Марк
47' Желтая карточка
Родригес Виктор
50' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес
71' Желтая карточка
Белёзоглу Эмре
78' Желтая карточка
Сёюнджю Чаглар
1:0
89' Гол
Туфан Озан
90' Желтая карточка
Алаез Жорди
90' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
90'+7
12
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
3
Демирал
Мерих
4
Сёюнджю
Чаглар
13
Мераш
Умут
5
Белёзоглу
Эмре
11
Язиджи
Юсуф
17
Кавечи
Ирфан
10
Чалханоглу
Хакан
15
Ялчин
Гювен
9
Тосун
Дженк
1
Гомес
Хосе
II
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
6
Лима
Ильдефонс
17
Сервос
Жоан
10
Клементе
Людовик
4
Ребес
Марк
3
Валес
Марк
22
Родригес
Виктор
2
Мартинес
Кристиан
II
8
Виейра
Марсио
Турция
4-1-4-1
Андорра
4-4-2

Ход матча

21'
 
Валес Марк
46'
Караман Кенан
Ялчин Гювен
 
47'
 
Родригес Виктор
50'
 
Сан-Никола Мойсес
61'
Туфан Озан
Мераш Умут
 
63'
 
Гарсия Марк
Родригес Виктор
71'
Белёзоглу Эмре
 
78'
Сёюнджю Чаглар
 
79'
 
Алаез Жорди
Клементе Людовик
80'
Emre Kilinc
Чалханоглу Хакан
 
87'
 
Гарсия Эмили
Виейра Марсио
89'
Туфан Озан
(Язиджи Юсуф)
1:0
90'
 
Алаез Жорди
90'
Язиджи Юсуф
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция
Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция
Андорра Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия
Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра Грузия 3:0 Андорра Андорра 1:1 Казахстан Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:0 Кабо-Верде Лихтенштейн 0:1 Андорра Латвия 4:0 Андорра Андорра 0:2 Португалия Фарерские острова 1:0 Андорра Швейцария 3:0 Андорра Андорра 0:1 Катар Андорра 1:0 Венгрия Андорра 0:0 Фарерские острова Сан-Марино 0:2 Андорра

Последние игры между собой

Турция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Турция 5:0 Андорра Чемпионат Мира Андорра 0:2 Турция Чемпионат Мира

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
2. Турция Заявка 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Исландия Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Албания Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
5. Молдова Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
6. Андорра Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    21'
    Валес Марк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Турция 1:0 Андорра
Турция
99.4% (155)
Ничья
0% (0)
Андорра
0.6% (1)
3:0 Турция
38.5% (60)
4:0 Турция
26.3% (41)
2:0 Турция
10.9% (17)
5:0 Турция
8.3% (13)
3:1 Турция
3.8% (6)
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