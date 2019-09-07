ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Турция
1:0
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Андорра
21' Желтая карточкаВалес Марк
47' Желтая карточкаРодригес Виктор
50' Желтая карточкаСан-Никола Мойсес
71' Желтая карточкаБелёзоглу Эмре
78' Желтая карточкаСёюнджю Чаглар
1:0
89' ГолТуфан Озан
90' Желтая карточкаАлаез Жорди
90' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
12
Гюнок
Мерт
13
Мераш
Умут
11
Язиджи
Юсуф
17
Кавечи
Ирфан
15
Ялчин
Гювен
- Основной состав
-
12 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ялчин ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Emre KilincНападающий
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
-
17 Сервос ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гарсия МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ферре МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Алаез ЖордиНападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
Ход матча
21'
47'
61'
71'
78'
89'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция
Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция Финляндия 2:2 Турция
Андорра Последние 20 матчей: +3 =6 -11Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра Андорра 0:3 Албания Андорра 0:2 Исландия
Андорра 0:0 Латвия Андорра 1:1 Грузия Казахстан 4:0 Андорра Грузия 3:0 Андорра Андорра 1:1 Казахстан Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:0 Кабо-Верде Лихтенштейн 0:1 Андорра Латвия 4:0 Андорра Андорра 0:2 Португалия Фарерские острова 1:0 Андорра Швейцария 3:0 Андорра Андорра 0:1 Катар Андорра 1:0 Венгрия Андорра 0:0 Фарерские острова Сан-Марино 0:2 Андорра
Последние игры между собой
Турция: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Андорра: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Турция
99.4% (155)
Ничья
0% (0)
Андорра
0.6% (1)
3:0 Турция
38.5% (60)
4:0 Турция
26.3% (41)
2:0 Турция
10.9% (17)
5:0 Турция
8.3% (13)
3:1 Турция
3.8% (6)
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