ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Грузия
0:0
Конец матча
Стадион: Борис Пайчадзе Зрители: 21456
Дания
42' Желтая карточкаГригалава Гиа
87' Желтая карточкаШоне Лассе
89' Желтая карточкаКакабадзе Отар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
19 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия
Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия Грузия 0:1 Уэльс Австрия 1:1 Грузия
Дания Последние 20 матчей: +8 =9 -3Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания
Последние игры между собой
Грузия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Дания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Грузия
6.2% (10)
Ничья
11.7% (19)
Дания
82.1% (133)
1:2 Дания
38.9% (63)
0:2 Дания
16% (26)
0:1 Дания
13% (21)
1:3 Дания
9.9% (16)
1:1 Ничья
9.9% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...