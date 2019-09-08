ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Грузия
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 21456
Дания
0'
42' Желтая карточка
Григалава Гиа
87' Желтая карточка
Шоне Лассе
89' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90'+5
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
5
Григалава
Гиа
3
Табидзе
Джемал
15
Абурджания
Георгий
9
Китеишвили
Отар
10
Окриашвили
Торнике
7
Ананидзе
Жано
8
Казаишвили
Валерий
11
Квилитая
Георгий
1
Шмейхель
Каспер
14
Далсгор
Хенрик
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
11
Брайтвайт
Мартин
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Делани
Томас
20
Поульсен
Юссуф
10
Эриксен
Кристиан
12
Дольберг
Каспер
Грузия
4-2-3-1
Дания
4-3-3

Ход матча

42'
Григалава Гиа
 
67'
 
Гюткьяр Кристиан
Дольберг Каспер
73'
 
Шоне Лассе
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
86'
Гвилия Валериане
Абурджания Георгий
 
87'
 
Шоне Лассе
89'
Какабадзе Отар
 
90'
Даушвили Муртаз
Квилитая Георгий
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия
Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия Грузия 0:1 Уэльс Австрия 1:1 Грузия
Дания Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания
Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс Словакия 3:0 Дания Хорватия 1:1 Дания Дания 0:0 Франция Дания 1:1 Австралия Перу 0:1 Дания Дания 2:0 Мексика Швеция 0:0 Дания Дания 0:0 Чили Дания 1:0 Панама Иордания 3:2 Дания

Последние игры между собой

Грузия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Дания: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Дания 5:1 Грузия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Дания 2:1 Грузия Товарищеские матчи

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Ирландия Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
2. Дания Заявка 5 2 3 0 15 - 5 9
3. Швейцария Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4. Грузия Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
5. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 0 - 16 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Дания
Грузия
6.2% (10)
Ничья
11.7% (19)
Дания
82.1% (133)
1:2 Дания
38.9% (63)
0:2 Дания
16% (26)
0:1 Дания
13% (21)
1:3 Дания
9.9% (16)
1:1 Ничья
9.9% (16)
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