ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Армения
 
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Босния и Герцеговина

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия
Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша Армения 1:4 Дания
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Босния и Герцеговина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина 2:1 Армения ЕВРО 2020: Отборочные матчи Армения 0:2 Босния и Герцеговина Чемпионат Мира Босния и Герцеговина 4:1 Армения Чемпионат Мира
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Босния и Герцеговина

    До начала игры, которая состоится 08.09.2019, осталось 2 дня 6 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Армения - Босния и Герцеговина
    Армения
    38.2% (21)
    Ничья
    23.6% (13)
    Босния и Герцеговина
    38.2% (21)
    1:2 Босния и Герцеговина
    30.9% (17)
    2:1 Армения
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    2:0 Армения
    7.3% (4)
    1:0 Армения
    5.5% (3)
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