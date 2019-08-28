ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Армения
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Стадион: Республиканский стадион
Босния и Герцеговина
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +7 =5 -8Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия
Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша Армения 1:4 Дания
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +9 =6 -5Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия Гибралтар 0:4 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Босния и Герцеговина: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Армения
38.2% (21)
Ничья
23.6% (13)
Босния и Герцеговина
38.2% (21)
1:2 Босния и Герцеговина
30.9% (17)
2:1 Армения
18.2% (10)
1:1 Ничья
18.2% (10)
2:0 Армения
7.3% (4)
1:0 Армения
5.5% (3)
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