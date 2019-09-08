ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
42' Желтая карточкаБонелло Анри
1:0
47' ГолПушкаш Георге
18
Марин
Рэзван
11
Хаджи
Янис
22
Мускат
Зак
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
10
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ница ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
-
21 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Вратарь
-
20 Пизани ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мускат НиккиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
Ход матча
42'
47'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 1
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +11 =5 -4Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова
Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания
Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия
Последние игры между собой
Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Румыния
96.9% (154)
Ничья
2.5% (4)
Мальта
0.6% (1)
3:0 Румыния
34.6% (55)
2:0 Румыния
28.9% (46)
4:0 Румыния
10.7% (17)
3:1 Румыния
5.7% (9)
2:1 Румыния
5% (8)
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