ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Румыния
1:0
Конец матча

Стадион:
Мальта
0'
42' Желтая карточка
Бонелло Анри
1:0
47' Гол
Пушкаш Георге
90'+5
12
Татарушану
Чиприан
7
Кипчу
Александру
4
Рус
Адриан
6
Кирикеш
Влад
21
Штефан
Флорин
22
Чикылдэу
Александру
18
Марин
Рэзван
19
Бордеяну
Михай
11
Хаджи
Янис
23
Андоне
Флорин
9
Пушкаш
Георге
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
5
Агиус
Андре
22
Мускат
Зак
15
Juan
Corbolan
13
Велла
Данстэн
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
7
Мбонг
Джозеф
9
Фарруджа
Жан-Поль
10
Нвоко
Кирьян
Румыния
4-4-2
Мальта
3-5-2

Ход матча

42'
 
Бонелло Анри
47'
Пушкаш Георге
(Хаджи Янис)
1:0
59'
Станчу Николае
Марин Рэзван
 
72'
 
Эффионг Альфред
Нвоко Кирьян
72'
Грозав Георге-Теодор
Хаджи Янис
 
76'
Кешерю Клаудиу
Пушкаш Георге
 
81'
 
Зерафа Джозеф
Гамбин Люк
86'
 
Греч Джейк
Велла Данстэн

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова
Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан Черногория 1:0 Румыния
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания
Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Англия

Последние игры между собой

Румыния: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальта 0:4 Румыния ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 6 6 0 0 14 - 3 18
2. Швеция 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
3. Румыния Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
4. Норвегия 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
5. Мальта Заявка 6 1 0 5 2 - 13 3
6. Фарерские острова 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Бонелло Анри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Румыния 1:0 Мальта
Румыния
96.9% (154)
Ничья
2.5% (4)
Мальта
0.6% (1)
3:0 Румыния
34.6% (55)
2:0 Румыния
28.9% (46)
4:0 Румыния
10.7% (17)
3:1 Румыния
5.7% (9)
2:1 Румыния
5% (8)
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