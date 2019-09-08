ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Греция
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лихтенштейн
0' 24'
13
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
4
Манолас
Костас
19
Папастатопулос
Сократис
11
Цимикас
Костас
22
Самарис
Андреас
6
Бухалакис
Андреас
18
Фетфатцидис
Иоаннис
14
Врусай
Мариос
16
Масурас
Гиоргос
9
Кулурис
Эфтимос
1
Бюхель
Бенджамин
22
Рекстайнер
Мартин
6
Малин
Андреас
4
Кауфман
Даниэль
3
Гоппель
Макс
13
Бюхель
Мартин
14
Майер
Ливио
18
Хаслер
Николас
10
Визер
Сандро
11
Саланович
Деннис
17
Губзер
Робин
Греция
4-2-3-1
Лихтенштейн
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция
Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия Хорватия 4:1 Греция Греция 4:0 Гибралтар Кипр 1:2 Греция Греция 1:2 Бельгия
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Греция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Лихтенштейн 0:2 Греция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Греция 2:0 Лихтенштейн Чемпионат Мира Лихтенштейн 0:1 Греция Чемпионат Мира
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Греция 0:0 Лихтенштейн
Греция
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
2:0 Греция
37.7% (58)
3:0 Греция
27.9% (43)
4:0 Греция
10.4% (16)
2:1 Греция
6.5% (10)
1:0 Греция
5.8% (9)
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