ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Греция
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Лихтенштейн
14
Майер
Ливио
10
Визер
Сандро
17
Губзер
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Губзер РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кольвидссон Хельги
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +7 =2 -11Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция
Босния и Герцеговина 2:2 Греция Лихтенштейн 0:2 Греция Греция 0:1 Эстония Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Эстония 0:1 Греция Саудовская Аравия 2:0 Греция Египет 0:1 Греция Греция 0:1 Швейцария Греция 0:0 Хорватия Хорватия 4:1 Греция Греция 4:0 Гибралтар Кипр 1:2 Греция Греция 1:2 Бельгия
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн Финляндия 1:1 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Греция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Греция
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Лихтенштейн
0% (0)
2:0 Греция
37.7% (58)
3:0 Греция
27.9% (43)
4:0 Греция
10.4% (16)
2:1 Греция
6.5% (10)
1:0 Греция
5.8% (9)
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