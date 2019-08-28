ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Финляндия
 
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Стадион:
Италия

Предыдущие игры

Финляндия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Армения 0:2 Финляндия
Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония Финляндия 2:2 Турция
Италия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн
Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия Италия 1:1 Польша Италия 1:1 Голландия Франция 3:1 Италия Италия 2:1 Саудовская Аравия Англия 1:1 Италия Италия 0:2 Аргентина Италия 0:0 Швеция Швеция 1:0 Италия Албания 0:1 Италия Италия 1:1 Северная Македония

Последние игры между собой

Финляндия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Италия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Италия 2:0 Финляндия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Италия 2:0 Финляндия Товарищеские матчи Италия 0:0 Финляндия Международные матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Италия

    До начала игры, которая состоится 08.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Финляндия - Италия
    Финляндия
    0% (0)
    Ничья
    7.8% (4)
    Италия
    92.2% (47)
    1:2 Италия
    41.2% (21)
    0:2 Италия
    17.6% (9)
    1:3 Италия
    13.7% (7)
    0:1 Италия
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
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