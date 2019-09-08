ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Швеция
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Норвегия
0' 22'
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
3
Линделоф
Виктор
4
Гранквист
Андреас
17
Бенгтссон
Пьер
7
Ларссон
Себастьян
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
15
Исак
Александр
1
Ярстейн
Руне
14
Элабделлауи
Омар
6
Нордтвейт
Ховард
4
Региниуссен
Торе
2
Алеесами
Хайтам
15
Берге
Сандер
8
Йохансен
Стефан
19
Хенриксен
Маркус
20
Эдегор
Мартин
18
Сельнес
Оле
7
Кинг
Джошуа
Швеция
4-4-2
Норвегия
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция
Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу Швеция 0:0 Дания
Норвегия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Норвегия 3:3 Швеция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Норвегия 1:1 Швеция Товарищеские матчи Норвегия 0:0 Швеция Товарищеские матчи Швеция 4:2 Норвегия Международные матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Испания 1:0 Заявка 6 6 0 0 14 - 3 18
2. Швеция 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
3. Румыния Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
4. Норвегия 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
5. Мальта Заявка 6 1 0 5 2 - 13 3
6. Фарерские острова 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 17 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Швеция 0:0 Норвегия
Швеция
88.6% (140)
Ничья
10.1% (16)
Норвегия
1.3% (2)
2:1 Швеция
52.5% (83)
1:0 Швеция
13.3% (21)
2:0 Швеция
12% (19)
3:1 Швеция
6.3% (10)
1:1 Ничья
5.7% (9)
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