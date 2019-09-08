ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Швеция
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Френдс Арена
Норвегия
22
Кайсон
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лагербек Ларс
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция
Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу Швеция 0:0 Дания
Норвегия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция
Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Болгария Норвегия 1:0 Словения Болгария 1:0 Норвегия Норвегия 2:0 Кипр Норвегия 1:0 Панама Исландия 2:3 Норвегия Албания 0:1 Норвегия Норвегия 4:1 Австралия Словакия 1:0 Норвегия Северная Македония 2:0 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия Сан-Марино 0:8 Норвегия Германия 6:0 Норвегия
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Норвегия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Швеция
88.6% (140)
Ничья
10.1% (16)
Норвегия
1.3% (2)
2:1 Швеция
52.5% (83)
1:0 Швеция
13.3% (21)
2:0 Швеция
12% (19)
3:1 Швеция
6.3% (10)
1:1 Ничья
5.7% (9)
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