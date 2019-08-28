ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Шотландия
 
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Бельгия

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия
Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта Литва 0:3 Шотландия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия
Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бельгия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 3:0 Шотландия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Шотландия 0:4 Бельгия Товарищеские матчи Шотландия 0:2 Бельгия Чемпионат Мира Бельгия 2:0 Шотландия Чемпионат Мира

Группа I

Команда И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 5 5 0 0 15 - 1 15
2. РОССИЯ Заявка 5 4 0 1 17 - 4 12
3. Казахстан Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Шотландия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
5. Кипр Заявка 5 1 1 3 7 - 6 4
6. Сан-Марино Заявка 5 0 0 5 0 - 24 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Бельгия

    До начала игры, которая состоится 09.09.2019, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шотландия - Бельгия
    Шотландия
    7.5% (4)
    Ничья
    13.2% (7)
    Бельгия
    79.2% (42)
    1:2 Бельгия
    35.8% (19)
    1:3 Бельгия
    20.8% (11)
    0:2 Бельгия
    15.1% (8)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    0:1 Бельгия
    3.8% (2)
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