ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Шотландия
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Стадион: Хэмпден Парк
Бельгия
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: +9 =1 -10Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия
Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта Литва 0:3 Шотландия
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия
Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика Бельгия 3:0 Египет
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бельгия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия
7.5% (4)
Ничья
13.2% (7)
Бельгия
79.2% (42)
1:2 Бельгия
35.8% (19)
1:3 Бельгия
20.8% (11)
0:2 Бельгия
15.1% (8)
1:1 Ничья
9.4% (5)
0:1 Бельгия
3.8% (2)
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