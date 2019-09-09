ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Латвия
0:2
Конец матча

Стадион:
Северная Македония
0'
0:1
14' Гол
Пандев Горан
0:2
17' Гол
Барди Энис
37' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
43' Желтая карточка
Камеш Владимир
47' Желтая карточка
Максименко Виталий
53' Желтая карточка
Икаунекс Янис
67' Желтая карточка
Ругинс Ритварс
69' Желтая карточка
Барди Энис
85' Желтая карточка
Адеми Ариян
90'+4
1
Ванин
Андрис
7
Ругинс
Ритварс
17
Черномордийс
Антонийс
2
Максименко
Виталий
16
Петерсонс
Армандс
6
Камеш
Владимир
5
Лайзанс
Олег
13
Кигурс
Мартиньш
20
Робертс
Улдрикис
15
Икаунекс
Янис
22
Гутковский
Владислав
1
Димитриевски
Столе
2
Бейтулаи
Эгзон
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
8
Алиоски
Эгзиян
5
Адеми
Ариян
17
Барди
Энис
9
Трайковски
Александар
10
Пандев
Горан
21
Элмас
Эльиф
7
Тричковски
Иван
Латвия
4-3-3
Северная Македония
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Пандев Горан
(Элмас Эльиф)
17'
0:2
Барди Энис
37'
 
Бейтулаи Эгзон
43'
Камеш Владимир
 
46'
Савалниекс Робертс
Робертс Улдрикис
 
47'
Максименко Виталий
 
53'
Икаунекс Янис
 
65'
 
Несторовски Илья
Трайковски Александар
67'
Ругинс Ритварс
 
69'
 
Барди Энис
75'
 
Николов Бобан
Пандев Горан
75'
Пунцулс Эрикс
Кигурс Мартиньш
 
84'
Шабала Валерий
Камеш Владимир
 
85'
 
Адеми Ариян
88'
 
Радески Марьян
Элмас Эльиф

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия
Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония
Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция

Последние игры между собой

Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Северная Македония 3:1 Латвия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Северная Македония 2:1 Латвия Международные матчи

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Польша Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
2. Словения Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Австрия Заявка 6 3 1 2 13 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
5. Израиль Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Латвия Заявка 6 0 0 6 1 - 21 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Камеш Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Бейтулаи Эгзон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Барди Энис бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пандев Горан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Латвия 0:2 Северная Македония
Латвия
18% (27)
Ничья
24% (36)
Северная Македония
58% (87)
0:1 Северная Македония
24.7% (37)
1:1 Ничья
22% (33)
1:2 Северная Македония
20.7% (31)
0:2 Северная Македония
8.7% (13)
1:0 Латвия
6.7% (10)
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