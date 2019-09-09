ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Латвия
0:2
Конец матча
Стадион: Даугава
Северная Македония
0:1
14' ГолПандев Горан
0:2
17' ГолБарди Энис
37' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
43' Желтая карточкаКамеш Владимир
47' Желтая карточкаМаксименко Виталий
53' Желтая карточкаИкаунекс Янис
67' Желтая карточкаРугинс Ритварс
69' Желтая карточкаБарди Энис
85' Желтая карточкаАдеми Ариян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стоянович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранПолузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
14'
0:1
17'
0:2
37'
43'
53'
67'
69'
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Латвия Последние 20 матчей: +2 =6 -12Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия
Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия Латвия 4:0 Андорра
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =7 -4Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония
Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания Северная Македония 0:0 Турция
Последние игры между собой
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Северная Македония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия
18% (27)
Ничья
24% (36)
Северная Македония
58% (87)
0:1 Северная Македония
24.7% (37)
1:1 Ничья
22% (33)
1:2 Северная Македония
20.7% (31)
0:2 Северная Македония
8.7% (13)
1:0 Латвия
6.7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...