ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Венгрия
1:2
Конец матча
Стадион: Групама Арена
Словакия
6' Желтая карточкаСобослаи Доминик
12' Желтая карточкаШатка Любомир
19' Желтая карточкаДжуджак Балаж
0:1
40' ГолМак Роберт II
41' Желтая карточкаВавро Денис
1:1
50' ГолСобослаи Доминик
53' Желтая карточкаСцалай Адам
54' Желтая карточкаБарат Ботонд
1:2
56' ГолБоженик Роберт
59' Желтая карточкаНадь Адам
69' Желтая карточкаМейт Паткай
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Ковачик АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нодь ДоминикПолузащитник
-
13 Шигер ДавидПолузащитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
-
16 Мейт ПаткайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гапал Павел
Ход матча
12'
19'
40'
0:1
41'
50'
1:1
53'
54'
56'
59'
65'
69'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 17
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия
Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия Венгрия 0:1 Португалия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =2 -9Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия
Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия Англия 2:1 Словакия
Последние игры между собой
Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венгрия
54.5% (84)
Ничья
33.8% (52)
Словакия
11.7% (18)
2:1 Венгрия
33.1% (51)
1:1 Ничья
28.6% (44)
1:0 Венгрия
16.2% (25)
1:2 Словакия
5.8% (9)
0:1 Словакия
4.5% (7)
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