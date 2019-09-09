ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Венгрия
1:2
Конец матча

Стадион:
Словакия
0'
6' Желтая карточка
Собослаи Доминик
12' Желтая карточка
Шатка Любомир
19' Желтая карточка
Джуджак Балаж
0:1
40' Гол
Мак Роберт II
41' Желтая карточка
Вавро Денис
1:1
50' Гол
Собослаи Доминик
53' Желтая карточка
Сцалай Адам
54' Желтая карточка
Барат Ботонд
1:2
56' Гол
Боженик Роберт
59' Желтая карточка
Надь Адам
69' Желтая карточка
Мейт Паткай
90'+5
1
Гулач
Петер
14
Ловренчич
Герге
5
Барат
Ботонд
6
Орбан
Вилли
4
Кадар
Томаш
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Надь
Адам
7
Джуджак
Балаж
10
Собослаи
Доминик
20
Шаллаи
Роланд
9
Сцалай
Адам
1
Дубравка
Мартин
5
Шатка
Любомир
3
Вавро
Денис
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
10
Руснак
Альберт
9
Боженик
Роберт
20
Мак
Роберт
II
Венгрия
4-2-3-1
Словакия
4-3-3

Ход матча

6'
Собослаи Доминик
 
12'
 
Шатка Любомир
19'
Джуджак Балаж
 
30'
Беше Барнабаш
Ловренчич Герге
 
40'
0:1
Мак Роберт II
41'
 
Вавро Денис
50'
Собослаи Доминик
1:1
53'
Сцалай Адам
 
54'
Барат Ботонд
 
56'
1:2
Боженик Роберт
(Лоботка Станислав)
59'
Надь Адам
 
65'
Мейт Паткай
Надь Адам
 
69'
Мейт Паткай
 
77'
 
Дюриш Михал
Боженик Роберт
85'
Холендер Филип
Кляйнхайслер Ласло
 
85'
 
Грегуш Ян
Куцка Юрай
86'
 
Гараслин Лукаш
Мак Роберт II

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 17
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия
Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия Венгрия 0:1 Португалия
Словакия Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия
Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия Англия 2:1 Словакия

Последние игры между собой

Венгрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Словакия 2:0 Венгрия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Венгрия 1:1 Словакия Товарищеские матчи

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
2. Словакия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
3. Венгрия Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
4. Уэльс Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5. Азербайджан Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на матч Венгрия 1:2 Словакия
Венгрия
54.5% (84)
Ничья
33.8% (52)
Словакия
11.7% (18)
2:1 Венгрия
33.1% (51)
1:1 Ничья
28.6% (44)
1:0 Венгрия
16.2% (25)
1:2 Словакия
5.8% (9)
0:1 Словакия
4.5% (7)
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