ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
6' Желтая карточкаТаа Лоай
1:0
43' ГолВербич Беньямин
45' Желтая карточкаПерец Дор
1:1
50' ГолНатхо Бибрас
57' Желтая карточкаБезьяк Роман
58' Желтая карточкаИличич Йосип
1:2
63' ГолЗахави Эран
2:2
66' ГолБезьяк Роман
3:2
90' ГолВербич Беньямин
90' Желтая карточкаВербич Беньямин
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
14
Безьяк
Роман
19
Огани
Орель
17
Таа
Лоай
14
Перец
Дор
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
-
13 Йокич БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Безьяк РоманНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
22 Майер ЖанПолузащитник
-
11 Захович ЛукаНападающий
-
19 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Огани ОрельЗащитник
-
17 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
-
22 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кайал БарамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Коэн ЙонатанНападающий
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
15 Саба ДиаНападающий
-
13 Gadi Kinda
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
6'
43'
1:0
45'
50'
1:1
57'
58'
63'
1:2
66'
2:2
77'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония
Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения
Израиль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия
Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль Албания 0:3 Израиль
Последние игры между собой
Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Словения
70% (105)
Ничья
24% (36)
Израиль
6% (9)
2:1 Словения
32% (48)
1:0 Словения
24.7% (37)
1:1 Ничья
20% (30)
2:0 Словения
10.7% (16)
1:2 Израиль
4.7% (7)
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