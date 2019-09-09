ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Словения
3:2
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
6' Желтая карточка
Таа Лоай
1:0
43' Гол
Вербич Беньямин
45' Желтая карточка
Перец Дор
1:1
50' Гол
Натхо Бибрас
57' Желтая карточка
Безьяк Роман
58' Желтая карточка
Иличич Йосип
1:2
63' Гол
Захави Эран
2:2
66' Гол
Безьяк Роман
3:2
90' Гол
Вербич Беньямин
90' Желтая карточка
Вербич Беньямин
90'+5
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
5
Струна
Альяж
17
Мевля
Миха
13
Йокич
Боян
7
Иличич
Йосип
6
Крхин
Рене
8
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
14
Безьяк
Роман
18
Марсиано
Офир
19
Огани
Орель
17
Таа
Лоай
5
Эль-Хамид
Хатем
20
Бен-Харуш
Омри
2
Даса
Элиэзер
14
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Соломон
Манор
12
Shon
Weissman
7
Захави
Эран
Словения
4-4-2
Израиль
4-4-2

Ход матча

6'
 
Таа Лоай
43'
Вербич Беньямин
(Иличич Йосип)
1:0
45'
 
Перец Дор
46'
 
Кайал Барам
Бен-Харуш Омри
46'
Балковец Юре
Йокич Боян
 
50'
1:1
Натхо Бибрас
(Соломон Манор)
54'
Блажич Миха
Струна Альяж
 
57'
Безьяк Роман
 
58'
Иличич Йосип
 
61'
 
Даббур Мунас
Shon Weissman
63'
1:2
Захави Эран
(Даббур Мунас)
66'
Безьяк Роман
(Шпорар Андраж)
2:2
77'
 
Глазер Дан
Перец Дор
81'
Попович Денис
Крхин Рене
 
90'
Вербич Беньямин
(Куртич Ясмин)
3:2
90'
Вербич Беньямин
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония
Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта Шотландия 1:0 Словения
Израиль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия
Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль Албания 0:3 Израиль

Последние игры между собой

Словения: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Израиль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Израиль 1:1 Словения ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Польша Заявка 6 4 1 1 8 - 2 13
2. Словения Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Австрия Заявка 6 3 1 2 13 - 6 10
4. Северная Македония Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
5. Израиль Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
6. Латвия Заявка 6 0 0 6 1 - 21 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Перец Дор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Вербич Беньямин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Таа Лоай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч Словения 3:2 Израиль
Словения
70% (105)
Ничья
24% (36)
Израиль
6% (9)
2:1 Словения
32% (48)
1:0 Словения
24.7% (37)
1:1 Ничья
20% (30)
2:0 Словения
10.7% (16)
1:2 Израиль
4.7% (7)
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