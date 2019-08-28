ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Англия
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Косово
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия
Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия
Косово Последние 20 матчей: +10 =5 -5Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария
Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция
Англия
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Косово
0% (0)
3:0 Англия
37.7% (20)
2:0 Англия
17% (9)
4:0 Англия
15.1% (8)
5:0 Англия
7.5% (4)
3:1 Англия
5.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...