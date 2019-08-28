ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Англия
 
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Косово

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия
Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика Англия 2:1 Нигерия
Косово Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария
Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия Хорватия 1:0 Косово Косово 1:4 Турция

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Косово Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 6 - 8 6
4. Черногория Заявка 4 0 2 2 3 - 10 2
5. Болгария Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Косово

    До начала игры, которая состоится 10.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Англия - Косово
    Англия
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Косово
    0% (0)
    3:0 Англия
    37.7% (20)
    2:0 Англия
    17% (9)
    4:0 Англия
    15.1% (8)
    5:0 Англия
    7.5% (4)
    3:1 Англия
    5.7% (3)
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