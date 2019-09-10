ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Люксембург
1:3
Конец матча
Стадион: Жози Бартель
Сербия
29' Желтая карточкаМитрович Александр
32' Желтая карточкаДевилль Морис
0:1
36' ГолМитрович Александр
53' Желтая карточкаКоларов Александар
0:2
55' ГолРадоньич Неманья
56' Желтая карточкаСпайич Урош
1:2
66' ГолТурпель Давид
1:3
78' ГолМитрович Александр
13
Карлсон
Дирк
15
Тилль
Оливье
18
Жанс
Лоран
10
Тиль
Венсан
14
Синани
Данел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Карлсон ДиркЗащитник
- Полузащитник
-
15 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жанс ЛоранПолузащитник
-
10 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Синани ДанелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Щон РальфВратарь
-
23 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Холл ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хольц Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тумбакович Любиша
Ход матча
32'
36'
55'
56'
66'
1:2
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Люксембург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар
Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия Люксембург 1:1 Болгария Швеция 8:0 Люксембург Франция 0:0 Люксембург
Сербия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия
Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Португалия
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|3.
|Сербия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|4.
|Люксембург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|5.
|Литва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 15
|1
Люксембург
1.3% (2)
Ничья
5.8% (9)
Сербия
92.9% (143)
0:2 Сербия
27.9% (43)
1:2 Сербия
26.6% (41)
0:3 Сербия
13% (20)
1:3 Сербия
10.4% (16)
0:1 Сербия
7.8% (12)
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