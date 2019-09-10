ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Люксембург
1:3
Конец матча

Стадион:
Сербия
0'
29' Желтая карточка
Митрович Александр
32' Желтая карточка
Девилль Морис
0:1
36' Гол
Митрович Александр
53' Желтая карточка
Коларов Александар
0:2
55' Гол
Радоньич Неманья
56' Желтая карточка
Спайич Урош
1:2
66' Гол
Турпель Давид
1:3
78' Гол
Митрович Александр
90'+5
1
Морис
Антони
7
Герсон
Ларс
2
Шано
Максим
13
Карлсон
Дирк
17
Родригеш
Герсон
15
Тилль
Оливье
16
Баррейро
Леандро
18
Жанс
Лоран
10
Тиль
Венсан
21
Девилль
Морис
14
Синани
Данел
1
Дмитрович
Марко
2
Рукавина
Антонио
15
Спайич
Урош
19
Максимович
Неманья
11
Коларов
Александар
16
Лукич
Саша
4
Миливоевич
Лука
6
Катай
Александар
20
Милинкович-Савич
Сергей
22
Ляич
Адем
9
Митрович
Александр
Люксембург
3-4-1-2
Сербия
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Митрович Александр
32'
Девилль Морис
 
36'
0:1
Митрович Александр
(Коларов Александар)
46'
 
Радоньич Неманья
Катай Александар
53'
 
Коларов Александар
55'
0:2
Радоньич Неманья
(Милинкович-Савич Сергей)
56'
 
Спайич Урош
61'
 
Гачинович Мийат
Лукич Саша
61'
Турпель Давид
Девилль Морис
 
62'
Да Мота Даниэль
Синани Данел
 
66'
Турпель Давид
(Да Мота Даниэль)
1:2
78'
1:3
Митрович Александр
(Милинкович-Савич Сергей)
79'
 
Матич Неманья
Милинкович-Савич Сергей
85'
Жоаким Орельен
Тиль Венсан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Люксембург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Северная Ирландия 1:0 Люксембург Украина 1:0 Люксембург Литва 1:1 Люксембург Люксембург 3:3 Мадагаскар
Люксембург 1:2 Украина Люксембург 2:1 Литва Молдова 1:1 Люксембург Люксембург 0:2 Беларусь Люксембург 3:0 Сан-Марино Беларусь 1:0 Люксембург Сан-Марино 0:3 Люксембург Люксембург 4:0 Молдова Люксембург 1:0 Грузия Люксембург 0:0 Сенегал Люксембург 0:4 Австрия Мальта 0:1 Люксембург Люксембург 2:1 Венгрия Люксембург 1:1 Болгария Швеция 8:0 Люксембург Франция 0:0 Люксембург
Сербия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сербия 2:4 Португалия Сербия 4:1 Литва Украина 5:0 Сербия Португалия 1:1 Сербия
Германия 1:1 Сербия Сербия 4:1 Литва Сербия 2:1 Черногория Румыния 0:0 Сербия Черногория 0:2 Сербия Сербия 2:2 Румыния Литва 0:1 Сербия Сербия 0:2 Бразилия Сербия 1:2 Швейцария Коста-Рика 0:1 Сербия Сербия 5:1 Боливия Сербия 0:1 Чили Нигерия 0:2 Сербия Сербия 1:2 Марокко Южная Корея 1:1 Сербия Китай 0:2 Сербия

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Украина Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Португалия Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
3. Сербия Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
4. Люксембург Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
5. Литва Заявка 5 0 1 4 4 - 15 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Люксембург 1:3 Сербия
Люксембург
1.3% (2)
Ничья
5.8% (9)
Сербия
92.9% (143)
0:2 Сербия
27.9% (43)
1:2 Сербия
26.6% (41)
0:3 Сербия
13% (20)
1:3 Сербия
10.4% (16)
0:1 Сербия
7.8% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...