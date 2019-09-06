ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +3 =5 -12Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова
Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия Ирландия 2:0 Молдова Молдова 0:2 Уэльс
Турция Последние 20 матчей: +9 =5 -6Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан
Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Турция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова
2% (1)
Ничья
3.9% (2)
Турция
94.1% (48)
0:2 Турция
35.3% (18)
1:2 Турция
31.4% (16)
1:3 Турция
15.7% (8)
0:1 Турция
5.9% (3)
0:3 Турция
3.9% (2)
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