ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Молдова
 
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Стадион:
Турция

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова
Молдова 1:4 Франция Казахстан 1:0 Молдова Молдова 1:1 Люксембург Сан-Марино 0:1 Молдова Беларусь 0:0 Молдова Молдова 2:0 Сан-Марино Молдова 0:0 Беларусь Люксембург 4:0 Молдова Армения 0:0 Молдова Кот-д'Ивуар 2:1 Молдова Саудовская Аравия 3:0 Молдова Азербайджан 0:0 Молдова Молдова 0:1 Южная Корея Молдова 0:1 Австрия Ирландия 2:0 Молдова Молдова 0:2 Уэльс
Турция Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан
Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания Румыния 2:0 Турция

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Турция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Турция 4:0 Молдова ЕВРО 2020: Отборочные матчи Турция 3:1 Молдова Товарищеские матчи Молдова 1:1 Турция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 5 4 0 1 16 - 4 12
2. Турция Заявка 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Исландия Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
4. Албания Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
5. Молдова Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
6. Андорра Заявка 5 0 0 5 0 - 11 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Турция

    До начала игры, которая состоится 10.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Молдова - Турция
    Молдова
    2% (1)
    Ничья
    3.9% (2)
    Турция
    94.1% (48)
    0:2 Турция
    35.3% (18)
    1:2 Турция
    31.4% (16)
    1:3 Турция
    15.7% (8)
    0:1 Турция
    5.9% (3)
    0:3 Турция
    3.9% (2)
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