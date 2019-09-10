ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Черногория
0:3
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Чехия
53' Желтая карточкаРадунович Ристо
0:1
54' ГолСоучек Томаш
0:2
58' ГолМасопуст Лукаш
75' Желтая карточкаМарусич Адам
75' Желтая карточкаЯнкто Якуб
82' Желтая карточкаСоучек Томаш
0:3
90' ПенальтиДарида Владимир
23
Марусич
Адам
15
Хочко
Дени
17
Сухи
Марек
18
Боржил
Ян
15
Соучек
Томаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хочко ДениПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Краль АлексПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
19 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Копич ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
53'
54'
0:1
58'
0:2
75'
75'
82'
90'
0:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 33
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +6 =6 -8Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия
Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия
Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия
Последние игры между собой
Черногория: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Чехия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Черногория
18.4% (28)
Ничья
38.8% (59)
Чехия
42.8% (65)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:2 Чехия
31.6% (48)
2:1 Черногория
11.2% (17)
0:1 Чехия
9.2% (14)
1:0 Черногория
4.6% (7)
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