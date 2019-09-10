ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Черногория
0:3
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
53' Желтая карточка
Радунович Ристо
0:1
54' Гол
Соучек Томаш
0:2
58' Гол
Масопуст Лукаш
75' Желтая карточка
Марусич Адам
75' Желтая карточка
Янкто Якуб
82' Желтая карточка
Соучек Томаш
0:3
90' Пенальти
Дарида Владимир
90'+5
1
Петкович
Даниель
23
Марусич
Адам
5
Лагатор
Душан
6
Томашевич
Зарко
3
Радунович
Ристо
15
Хочко
Дени
4
Вукчевич
Никола
21
Болевич
Александар
18
Косович
Небойша
7
Вешович
Марко
9
Мугоша
Стефан
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
17
Сухи
Марек
18
Боржил
Ян
8
Дарида
Владимир
15
Соучек
Томаш
12
Масопуст
Лукаш
21
Краль
Алекс
14
Янкто
Якуб
19
Шик
Патрик
Черногория
4-2-3-1
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Брабец Якуб
Сухи Марек
53'
Радунович Ристо
 
54'
0:1
Соучек Томаш
(Янкто Якуб)
58'
0:2
Масопуст Лукаш
68'
Бакич Марко
Вукчевич Никола
 
73'
Бечирай Фатос
Радунович Ристо
 
73'
Савичевич Вукан
Косович Небойша
 
75'
Марусич Адам
 
75'
 
Янкто Якуб
77'
 
Копич Ян
Масопуст Лукаш
82'
 
Соучек Томаш
90'
 
Крменчик Михал
Шик Патрик
90'
0:3
Дарида Владимир

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 33
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия
Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния Казахстан 0:3 Черногория Черногория 4:1 Армения
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия
Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия Северная Ирландия 2:0 Чехия

Последние игры между собой

Черногория: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Чехия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Чехия 3:0 Черногория ЕВРО 2020: Отборочные матчи Черногория 0:1 Чехия ЕВРО 2012 Чехия 2:0 Черногория ЕВРО 2012

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 4 0 0 19 - 4 12
2. Чехия Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
3. Косово Заявка 5 2 2 1 10 - 10 8
4. Болгария Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
5. Черногория Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черногория 0:3 Чехия
Черногория
18.4% (28)
Ничья
38.8% (59)
Чехия
42.8% (65)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:2 Чехия
31.6% (48)
2:1 Черногория
11.2% (17)
0:1 Чехия
9.2% (14)
1:0 Черногория
4.6% (7)
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