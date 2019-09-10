ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Албания
4:2
Конец матча

Стадион:
Исландия
0'
1:0
33' Гол
Дермаку Кастриот
37' Желтая карточка
Арнасон Кари
1:1
47' Гол
Сигурдссон Гильфи
2:1
52' Гол
Хюсай Эльсейд
2:2
58' Гол
Сигторссон Колбейнн
58' Желтая карточка
Чикалеши Сокол
3:2
79' Гол
Роши Одисе
81' Желтая карточка
Стракоша Томас
4:2
82' Гол
Чикалеши Сокол
85' Желтая карточка
Роши Одисе
90'+7
23
Стракоша
Томас
4
Хюсай
Эльсейд
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
3
Леняни
Эрмир
13
Klaus
Gjasula
18
Исмайли
Ардиан
7
Баре
Кейди
9
Мемушай
Ледиан
16
Чикалеши
Сокол
10
Манай
Рею
1
Халльдоурссон
Ханнес
2
Херманнссон
Хьёртур
14
Арнасон
Кари
6
Сигурдссон
Рагнар
23
Скуласон
Ари
16
Сигурьонссон
Рунар
17
Гуннарссон
Арон
20
Хальвредссон
Эмиль
8
Бьярнасон
Биркир
10
Сигурдссон
Гильфи
22
Бедварссон
Йоун
Дади
Албания
4-3-1-2
Исландия
4-4-1-1

Ход матча

33'
Дермаку Кастриот
(Мемушай Ледиан)
1:0
37'
 
Арнасон Кари
47'
1:1
Сигурдссон Гильфи
(Сигурьонссон Рунар)
52'
Хюсай Эльсейд
(Манай Рею)
2:1
56'
 
Сигторссон Колбейнн
Хальвредссон Эмиль
58'
2:2
Сигторссон Колбейнн
(Арнасон Кари)
58'
Чикалеши Сокол
 
62'
Роши Одисе
Леняни Эрмир
 
66'
Весели Фредерик
Джимсити Берат
 
71'
 
Магнуссон Хёрдур
Бьярнасон Биркир
72'
Абраши Амир
Хюсай Эльсейд
 
79'
Роши Одисе
(Баре Кейди)
3:2
81'
Стракоша Томас
 
82'
Чикалеши Сокол
(Мемушай Ледиан)
4:2
85'
Роши Одисе
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Албания Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания
Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания
Исландия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия
Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия

Последние игры между собой

Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Исландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Исландия 1:0 Албания ЕВРО 2020: Отборочные матчи Исландия 2:1 Албания Чемпионат Мира Албания 1:2 Исландия Чемпионат Мира

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 5 0 1 19 - 4 15
2. Турция Заявка 6 5 0 1 14 - 2 15
3. Исландия Заявка 6 4 0 2 10 - 9 12
4. Албания Заявка 6 3 0 3 10 - 9 9
5. Молдова Заявка 6 1 0 5 2 - 17 3
6. Андорра Заявка 6 0 0 6 0 - 14 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Арнасон Кари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Дермаку Кастриот бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Албания 4:2 Исландия
Албания
11.3% (17)
Ничья
43.7% (66)
Исландия
45% (68)
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:2 Исландия
23.8% (36)
0:1 Исландия
13.2% (20)
1:0 Албания
5.3% (8)
2:1 Албания
5.3% (8)
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