ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Албания
4:2
Конец матча
Стадион: Эльбасан Арена
Исландия
1:0
33' ГолДермаку Кастриот
37' Желтая карточкаАрнасон Кари
1:1
47' ГолСигурдссон Гильфи
2:1
52' ГолХюсай Эльсейд
2:2
58' ГолСигторссон Колбейнн
58' Желтая карточкаЧикалеши Сокол
3:2
79' ГолРоши Одисе
81' Желтая карточкаСтракоша Томас
4:2
82' ГолЧикалеши Сокол
85' Желтая карточкаРоши Одисе
10
Манай
Рею
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Манай РеюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Узуни МюртоНападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
Ход матча
33'
37'
47'
52'
2:1
58'
58'
79'
3:2
81'
82'
4:2
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Албания Последние 20 матчей: +7 =2 -11Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания Андорра 0:3 Албания
Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн Израиль 0:3 Албания
Исландия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания Франция 4:0 Исландия
Андорра 0:2 Исландия Эстония 0:0 Исландия Швеция 2:2 Исландия Исландия 2:2 Катар Бельгия 2:0 Исландия Исландия 1:2 Швейцария Франция 2:2 Исландия Исландия 0:3 Бельгия Швейцария 6:0 Исландия Исландия 1:2 Хорватия Нигерия 2:0 Исландия Аргентина 1:1 Исландия Исландия 2:2 Гана Исландия 2:3 Норвегия Перу 3:1 Исландия Мексика 3:0 Исландия
Последние игры между собой
Албания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Исландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Албания
11.3% (17)
Ничья
43.7% (66)
Исландия
45% (68)
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:2 Исландия
23.8% (36)
0:1 Исландия
13.2% (20)
1:0 Албания
5.3% (8)
2:1 Албания
5.3% (8)
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