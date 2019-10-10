ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Латвия
0:3
Конец матча

Стадион:
Польша
1
Ванин
Андрис
19
Ягодинский
Виталий
4
Дубра
Каспар
3
Ошс
Марцис
2
Максименко
Виталий
10
Икаунекс
Янис
7
Ругинс
Ритварс
5
Лайзанс
Олег
22
Гутковский
Владислав
15
Ракель
Денис
13
Кигурс
Мартиньш
1
Щесны
Войцех
16
Кендзёра
Томаш
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
13
Рыбус
Мацей
14
Клих
Матеуш
10
Крыховяк
Гжегож
19
Шиманьский
Себастиан
20
Зелиньски
Петр
11
Гросицки
Камил
9
Левандовски
Роберт
Латвия
4-3-3
Польша
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Левандовски Роберт
(Шиманьский Себастиан)
13'
0:2
Левандовски Роберт
(Гросицки Камил)
52'
Максименко Виталий
 
60'
 
Пёнтек Кшиштоф
Клих Матеуш
72'
Карашаускас Артурс
Ракель Денис
 
72'
Кристерс Тоберс
Лайзанс Олег
 
76'
0:3
Левандовски Роберт
(Гросицки Камил)
77'
 
Франковски Пшемыслав
Гросицки Камил
80'
 
Реца Аркадиуш
Рыбус Мацей
86'
Цыганик Андрей
Кигурс Мартиньш
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль
Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия
Польша Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша
Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика

Последние игры между собой

Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Польша: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Польша 2:0 Латвия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Польша 1:0 Латвия Международные матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 7 5 1 1 11 - 2 16
2. Австрия Заявка 7 4 1 2 16 - 7 13
3. Словения Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Северная Македония Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Израиль Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
6. Латвия Заявка 7 0 0 7 1 - 24 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Латвия 0:3 Польша
Латвия
1.3% (2)
Ничья
2.5% (4)
Польша
96.2% (153)
0:2 Польша
39.6% (63)
1:2 Польша
18.2% (29)
0:3 Польша
14.5% (23)
1:3 Польша
8.8% (14)
0:1 Польша
5.7% (9)
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