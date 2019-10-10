ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
0:1
9' ГолЛевандовски Роберт
0:2
13' ГолЛевандовски Роберт
52' Желтая карточкаМаксименко Виталий
0:3
76' ГолЛевандовски Роберт
15
Ракель
Денис
15
Глик
Камил
13
Рыбус
Мацей
14
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ракель ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стоянович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
13 Рыбус МацейЗащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
Ход матча
9'
13'
76'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Латвия Последние 20 матчей: +1 =6 -13Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль
Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия Андорра 0:0 Латвия Казахстан 1:1 Латвия Латвия 0:3 Грузия Латвия 1:1 Казахстан Грузия 1:0 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:3 Азербайджан Литва 1:1 Латвия Латвия 1:0 Эстония Гибралтар 1:0 Латвия Фарерские острова 1:1 Латвия Латвия 0:1 Южная Корея Косово 4:3 Латвия Саудовская Аравия 2:0 Латвия
Польша Последние 20 матчей: +7 =5 -8Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша
Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия Польша 0:1 Мексика
Последние игры между собой
Латвия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Польша: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Латвия
1.3% (2)
Ничья
2.5% (4)
Польша
96.2% (153)
0:2 Польша
39.6% (63)
1:2 Польша
18.2% (29)
0:3 Польша
14.5% (23)
1:3 Польша
8.8% (14)
0:1 Польша
5.7% (9)
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