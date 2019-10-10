ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Северная Македония
2:1
Конец матча
Стадион: Тодор Проески
Словения
27' Желтая карточкаПандев Горан
42' Желтая карточкаМуслиу Визар
43' Желтая карточкаРистовски Стефан
43' Желтая карточкаКуртич Ясмин
1:0
50' ГолЭлмас Эльиф
2:0
68' ГолЭлмас Эльиф
2:1
90' ПенальтиИличич Йосип
90' Желтая карточкаЗайков Джоко
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Безьяк
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Безьяк РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видмар НейцВратарь
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бийол ЯкаПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
23 Матавж ТимНападающий
-
19 Берич РобертНападающий
-
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
27'
42'
43'
43'
50'
1:0
68'
2:0
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша
Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания
Словения Последние 20 матчей: +6 =6 -8Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения
Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта
Последние игры между собой
Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Северная Македония
9.4% (15)
Ничья
32.7% (52)
Словения
57.9% (92)
1:2 Словения
33.3% (53)
1:1 Ничья
32.1% (51)
0:1 Словения
15.7% (25)
2:1 Северная Македония
4.4% (7)
1:0 Северная Македония
4.4% (7)
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