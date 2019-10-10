ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Северная Македония
2:1
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
27' Желтая карточка
Пандев Горан
42' Желтая карточка
Муслиу Визар
43' Желтая карточка
Ристовски Стефан
43' Желтая карточка
Куртич Ясмин
1:0
50' Гол
Элмас Эльиф
2:0
68' Гол
Элмас Эльиф
2:1
90' Пенальти
Иличич Йосип
90' Желтая карточка
Зайков Джоко
90'+6
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
4
Ристевски
Кирче
16
Николов
Бобан
20
Спировски
Стефан
5
Адеми
Ариян
8
Алиоски
Эгзиян
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
23
Несторовски
Илья
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
5
Струна
Альяж
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
7
Иличич
Йосип
6
Крхин
Рене
8
Куртич
Ясмин
14
Безьяк
Роман
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
Северная Македония
3-4-1-2
Словения
4-4-2

Ход матча

27'
Пандев Горан
 
42'
Муслиу Визар
 
43'
Ристовски Стефан
 
43'
 
Куртич Ясмин
48'
 
Попович Денис
Крхин Рене
50'
Элмас Эльиф
(Пандев Горан)
1:0
65'
 
Зайц Миха
Вербич Беньямин
66'
Тричковски Иван
Пандев Горан
 
68'
Элмас Эльиф
(Адеми Ариян)
2:0
77'
Тосевски Кристиан
Адеми Ариян
 
79'
 
Берич Роберт
Безьяк Роман
81'
Зайков Джоко
Ристовски Стефан
 
90'
2:1
Иличич Йосип
90'
Зайков Джоко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Северная Македония Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша
Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:2 Испания
Словения Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения
Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения Словения 2:0 Мальта

Последние игры между собой

Северная Македония: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Словения: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Словения 1:1 Северная Македония ЕВРО 2020: Отборочные матчи Словения 1:0 Северная Македония Товарищеские матчи Северная Македония 3:2 Словения Международные матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 7 5 1 1 11 - 2 16
2. Австрия Заявка 7 4 1 2 16 - 7 13
3. Словения Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Северная Македония Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Израиль Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
6. Латвия Заявка 7 0 0 7 1 - 24 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Элмас Эльиф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Куртич Ясмин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Ристовски Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Муслиу Визар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Пандев Горан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Северная Македония 2:1 Словения
Северная Македония
9.4% (15)
Ничья
32.7% (52)
Словения
57.9% (92)
1:2 Словения
33.3% (53)
1:1 Ничья
32.1% (51)
0:1 Словения
15.7% (25)
2:1 Северная Македония
4.4% (7)
1:0 Северная Македония
4.4% (7)
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