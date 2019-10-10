ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Словакия
1:1
Конец матча

Стадион:
Уэльс
0'
15' Желтая карточка
Бэйл Гарет
0:1
25' Гол
Мур Киффер
33' Желтая карточка
Ампаду Этан
50' Желтая карточка
Уильямс Джонатан
51' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:1
53' Гол
Куцка Юрай
88' Вторая желтая карточка
Дьомбер Норберт
90' Желтая карточка
Джеймс Дэниэл
90'+7
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
3
Дьомбер
Норберт
14
Шкриньяр
Милан
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
22
Лоботка
Станислав
17
Гамшик
Марек
10
Руснак
Альберт
9
Боженик
Роберт
20
Мак
Роберт
II
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
5
Родон
Джо
16
Локьер
Том
4
Дэвис
Бен
7
Аллен
Джо
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
17
Уильямс
Джонатан
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
Словакия
4-3-3
Уэльс
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Бэйл Гарет
25'
0:1
Мур Киффер
(Джеймс Дэниэл)
33'
 
Ампаду Этан
50'
 
Уильямс Джонатан
51'
Дьомбер Норберт
 
53'
Куцка Юрай
1:1
58'
 
Моррелл Джозефф
Ампаду Этан
66'
 
Уилсон Гарри
Уильямс Джонатан
79'
Гараслин Лукаш
Мак Роберт II
 
86'
Шафранко Павол
Боженик Роберт
 
88'
Дьомбер Норберт
 
90'
 
Джеймс Дэниэл

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания
Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия
Уэльс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс
Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама Франция 2:0 Уэльс Уэльс 0:1 Ирландия Грузия 0:1 Уэльс Молдова 0:2 Уэльс

Последние игры между собой

Словакия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс 1:0 Словакия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Уэльс 2:1 Словакия ЕВРО 2016

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Словакия Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Венгрия Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
4. Уэльс Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Азербайджан Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Ампаду Этан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Мур Киффер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Бэйл Гарет получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Словакия 1:1 Уэльс
Словакия
56.5% (91)
Ничья
34.2% (55)
Уэльс
9.3% (15)
2:1 Словакия
29.8% (48)
1:1 Ничья
26.1% (42)
1:0 Словакия
16.1% (26)
2:0 Словакия
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
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