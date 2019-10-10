ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Словакия
1:1
Конец матча
Стадион: Антон Малатинский
Уэльс
15' Желтая карточкаБэйл Гарет
0:1
25' ГолМур Киффер
33' Желтая карточкаАмпаду Этан
50' Желтая карточкаУильямс Джонатан
51' Желтая карточкаДьомбер Норберт
1:1
53' ГолКуцка Юрай
88' Вторая желтая карточкаДьомбер Норберт
90' Желтая карточкаДжеймс Дэниэл
16
Ганцко
Давид
19
Куцка
Юрай
17
Гамшик
Марек
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гапал Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
Ход матча
15'
25'
0:1
33'
50'
51'
53'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания
Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия Чехия 1:0 Словакия Словакия 4:1 Украина Швеция 1:1 Словакия Словакия 1:2 Чехия Украина 1:0 Словакия Словакия 3:0 Дания Марокко 2:1 Словакия Словакия 1:1 Голландия Таиланд 2:3 Словакия Словакия 2:1 ОАЭ Словакия 1:0 Норвегия Украина 2:1 Словакия Словакия 3:0 Мальта Шотландия 1:0 Словакия
Уэльс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс
Последние игры между собой
Словакия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Уэльс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Словакия
56.5% (91)
Ничья
34.2% (55)
Уэльс
9.3% (15)
2:1 Словакия
29.8% (48)
1:1 Ничья
26.1% (42)
1:0 Словакия
16.1% (26)
2:0 Словакия
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
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