ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =2 -6РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино
РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ Уругвай 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Египет РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия РОССИЯ 1:1 Турция Австрия 1:0 РОССИЯ
Шотландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр
Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РОССИЯ
91.7% (66)
Ничья
5.6% (4)
Шотландия
2.8% (2)
2:0 РОССИЯ
31.9% (23)
2:1 РОССИЯ
22.2% (16)
1:0 РОССИЯ
18.1% (13)
3:0 РОССИЯ
5.6% (4)
1:1 Ничья
4.2% (3)
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