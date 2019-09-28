ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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РОССИЯ
 
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Стадион:
Шотландия

Предыдущие игры

РОССИЯ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино
РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ Бельгия 3:1 РОССИЯ Швеция 2:0 РОССИЯ Германия 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 2:0 Турция РОССИЯ 0:0 Швеция РОССИЯ 5:1 Чехия Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 2:2 Хорватия Испания 1:1 РОССИЯ Уругвай 3:0 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Египет РОССИЯ 5:0 Саудовская Аравия РОССИЯ 1:1 Турция Австрия 1:0 РОССИЯ
Шотландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр
Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия Шотландия 3:2 Израиль Албания 0:4 Шотландия Шотландия 1:3 Португалия Израиль 2:1 Шотландия Шотландия 2:0 Албания Шотландия 0:4 Бельгия Мексика 1:0 Шотландия Перу 2:0 Шотландия Венгрия 0:1 Шотландия Шотландия 0:1 Коста-Рика Шотландия 0:1 Голландия Словения 2:2 Шотландия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 2:0 Мальта

Последние игры между собой

РОССИЯ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 1:2 РОССИЯ ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 6 0 0 19 - 1 18
2. РОССИЯ Заявка 6 5 0 1 18 - 4 15
3. Кипр Заявка 6 2 1 3 11 - 6 7
4. Казахстан Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
5. Шотландия Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
6. Сан-Марино Заявка 6 0 0 6 0 - 28 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Шотландия

    До начала игры, которая состоится 10.10.2019, осталось 2 дня 17 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч РОССИЯ - Шотландия
    РОССИЯ
    91.7% (66)
    Ничья
    5.6% (4)
    Шотландия
    2.8% (2)
    2:0 РОССИЯ
    31.9% (23)
    2:1 РОССИЯ
    22.2% (16)
    1:0 РОССИЯ
    18.1% (13)
    3:0 РОССИЯ
    5.6% (4)
    1:1 Ничья
    4.2% (3)
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