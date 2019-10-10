ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Австрия
3:1
Конец матча
Стадион: Эрнст Хаппель
Израиль
31' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
0:1
34' ГолЗахави Эран
1:1
41' ГолЛазаро Валентино
47' Желтая карточкаПош Штефан
47' Желтая карточкаДаббур Мунас
55' Желтая карточкаБитон Нир
2:1
56' ГолХинтереггер Мартин
3:1
88' ГолЗабитцер Марсель
17
Таа
Лоай
13
Тавата
Талеб
19
Тиби
Эйтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
-
13 Тавата ТалебЗащитник
- Полузащитник
-
19 Тиби ЭйтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Герафи ЙоавВратарь
- Защитник
-
21 Менахем СунЗащитник
-
14 Dolev HazizaПолузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вайссман ШонНападающий
-
16 Коэн ЙонатанНападающий
-
-
15 Ilay Elmkies
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
34'
0:1
41'
47'
47'
55'
56'
76'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения
Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия
Израиль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль
Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль
Последние игры между собой
Австрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Австрия
91.9% (147)
Ничья
6.9% (11)
Израиль
1.3% (2)
2:1 Австрия
35.6% (57)
2:0 Австрия
23.1% (37)
1:0 Австрия
13.8% (22)
3:1 Австрия
10.6% (17)
1:1 Ничья
5.6% (9)
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