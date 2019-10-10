ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Австрия
3:1
Конец матча

Стадион:
Израиль
0'
31' Желтая карточка
Баумгартлингер Юлиан
0:1
34' Гол
Захави Эран
1:1
41' Гол
Лазаро Валентино
47' Желтая карточка
Пош Штефан
47' Желтая карточка
Даббур Мунас
55' Желтая карточка
Битон Нир
2:1
56' Гол
Хинтереггер Мартин
3:1
88' Гол
Забитцер Марсель
90'+6
13
Станкович
Чичан
5
Пош
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
14
Баумгартлингер
Юлиан
6
Ильзанкер
Штефан
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
18
Лаймер
Конрад
7
Арнаутович
Марко
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элиэзер
17
Таа
Лоай
22
Эль-Хамид
Хатем
13
Тавата
Талеб
6
Натхо
Бибрас
19
Тиби
Эйтан
4
Битон
Нир
7
Захави
Эран
9
Даббур
Мунас
11
Соломон
Манор
Австрия
4-2-3-1
Израиль
4-3-3

Ход матча

31'
Баумгартлингер Юлиан
 
34'
0:1
Захави Эран
(Даббур Мунас)
41'
Лазаро Валентино
(Арнаутович Марко)
1:1
47'
Пош Штефан
 
47'
 
Даббур Мунас
54'
 
Бен-Харуш Омри
Тавата Талеб
55'
 
Битон Нир
56'
Хинтереггер Мартин
(Лаймер Конрад)
2:1
59'
Шауб Луис
Лаймер Конрад
 
63'
Триммель Кристофер
Пош Штефан
 
70'
 
Вайссман Шон
Даббур Мунас
76'
 
Коэн Йонатан
Таа Лоай
82'
Грегорич Михаэль
Арнаутович Марко
 
88'
Забитцер Марсель
(Грегорич Михаэль)
3:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения
Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия Австрия 3:2 Сербия
Израиль Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль
Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль Израиль 7:0 Гватемала Израиль 2:0 Албания Израиль 2:1 Шотландия Северная Ирландия 3:0 Израиль Албания 1:0 Израиль Израиль 1:2 Румыния Израиль 0:1 Испания Лихтенштейн 0:1 Израиль Италия 1:0 Израиль Израиль 0:1 Северная Македония Израиль 0:3 Албания Израиль 1:1 Молдова Испания 4:1 Израиль

Последние игры между собой

Австрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Израиль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Израиль 4:2 Австрия ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 7 5 1 1 11 - 2 16
2. Австрия Заявка 7 4 1 2 16 - 7 13
3. Словения Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Северная Македония Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Израиль Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
6. Латвия Заявка 7 0 0 7 1 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Австрия 3:1 Израиль
Австрия
91.9% (147)
Ничья
6.9% (11)
Израиль
1.3% (2)
2:1 Австрия
35.6% (57)
2:0 Австрия
23.1% (37)
1:0 Австрия
13.8% (22)
3:1 Австрия
10.6% (17)
1:1 Ничья
5.6% (9)
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