ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
1:0
5' ГолМодрич Лука
18' Желтая карточкаКляйнхайслер Ласло
2:0
24' ГолПеткович Бруно
31' Желтая карточкаВида Домагой
3:0
42' ГолПеткович Бруно
45' Желтая карточкаБрозович Марсело
3:0
55' Не забитый пенальтиПеришич Иван
56' Вторая желтая карточкаКляйнхайслер Ласло
82' Желтая карточкаЛовренчич Герге
16
Едвай
Тин
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
18
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дибус ДенешВратарь
-
22 Ковачик АдамВратарь
-
16 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Варга РоландПолузащитник
-
18 Нодь ДоминикПолузащитник
-
10 Ковач ИштванПолузащитник
-
13 Шигер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
Ход матча
5'
1:0
24'
2:0
31'
42'
3:0
45'
46'
55'
3:0
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс
Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия
Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Хорватия
98.8% (159)
Ничья
1.2% (2)
Венгрия
0% (0)
2:0 Хорватия
34.2% (55)
2:1 Хорватия
29.8% (48)
3:1 Хорватия
13.7% (22)
1:0 Хорватия
8.1% (13)
3:0 Хорватия
6.2% (10)
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