ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Хорватия
3:0
Конец матча

Стадион:
Венгрия
0'
1:0
5' Гол
Модрич Лука
18' Желтая карточка
Кляйнхайслер Ласло
2:0
24' Гол
Петкович Бруно
31' Желтая карточка
Вида Домагой
3:0
42' Гол
Петкович Бруно
45' Желтая карточка
Брозович Марсело
3:0
55' Не забитый пенальти
Перишич Иван
56' Вторая желтая карточка
Кляйнхайслер Ласло
82' Желтая карточка
Ловренчич Герге
90'+4
1
Ливакович
Доминик
16
Едвай
Тин
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
18
Ребич
Анте
7
Ракитич
Иван
4
Перишич
Иван
20
Петкович
Бруно
1
Гулач
Петер
14
Ловренчич
Герге
3
Корхут
Михай
6
Орбан
Вилли
4
Кадар
Томаш
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Вида
Мате
7
Джуджак
Балаж
19
Хольман
Дэвид
20
Шаллаи
Роланд
9
Сцалай
Адам
Хорватия
4-2-3-1
Венгрия
4-2-3-1

Ход матча

5'
Модрич Лука
1:0
18'
 
Кляйнхайслер Ласло
24'
Петкович Бруно
(Ребич Анте)
2:0
31'
Вида Домагой
 
42'
Петкович Бруно
(Перишич Иван)
3:0
45'
Брозович Марсело
 
46'
 
Ланг Адам
Кадар Томаш
55'
Перишич Иван
3:0
56'
 
Кляйнхайслер Ласло
60'
 
Нодь Доминик
Джуджак Балаж
60'
Брекало Йосип
Перишич Иван
 
67'
Ковачич Матео
Модрич Лука
 
74'
Влашич Никола
Ракитич Иван
 
76'
 
Варга Роланд
Шаллаи Роланд
82'
 
Ловренчич Герге

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс
Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия Хорватия 2:1 Сенегал
Венгрия Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия
Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия Венгрия 2:0 Финляндия Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия Греция 1:0 Венгрия Венгрия 2:1 Греция Финляндия 1:0 Венгрия Венгрия 1:2 Австралия Беларусь 1:1 Венгрия Венгрия 0:1 Шотландия Венгрия 2:3 Казахстан Венгрия 1:0 Коста-Рика Люксембург 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Фарерские острова Швейцария 5:2 Венгрия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Венгрия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Венгрия 2:1 Хорватия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Венгрия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи Венгрия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
2. Словакия Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Венгрия Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
4. Уэльс Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
5. Азербайджан Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хорватия 3:0 Венгрия
Хорватия
98.8% (159)
Ничья
1.2% (2)
Венгрия
0% (0)
2:0 Хорватия
34.2% (55)
2:1 Хорватия
29.8% (48)
3:1 Хорватия
13.7% (22)
1:0 Хорватия
8.1% (13)
3:0 Хорватия
6.2% (10)
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