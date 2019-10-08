ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Чехия
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Стадион: Sinobo Stadium
Англия
Предыдущие игры
Чехия Последние 20 матчей: +12 =0 -8Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария
Англия Последние 20 матчей: +14 =1 -5Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия
Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика
Последние игры между собой
Чехия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Чехия
4.1% (3)
Ничья
12.3% (9)
Англия
83.6% (61)
1:2 Англия
38.4% (28)
0:2 Англия
17.8% (13)
1:3 Англия
16.4% (12)
1:1 Ничья
5.5% (4)
2:2 Ничья
4.1% (3)
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