ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Чехия
 
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Стадион:
Англия

Предыдущие игры

Чехия Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария
Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия Чехия 1:2 Украина Чехия 1:0 Нигерия Австралия 4:0 Чехия Китай 1:4 Чехия Уругвай 2:0 Чехия Катар 0:1 Чехия Исландия 1:2 Чехия Чехия 5:0 Сан-Марино Азербайджан 1:2 Чехия
Англия Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия
Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария Англия 1:2 Испания Бельгия 2:0 Англия Хорватия 2:1 Англия Швеция 0:2 Англия Колумбия 1:1 Англия Англия 0:1 Бельгия Англия 6:1 Панама Тунис 1:2 Англия Англия 2:0 Коста-Рика

Последние игры между собой

Чехия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Англия 5:0 Чехия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Англия 2:2 Чехия Товарищеские матчи

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 4 0 0 19 - 4 12
2. Чехия Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
3. Косово Заявка 5 2 2 1 10 - 10 8
4. Болгария Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
5. Черногория Заявка 5 0 2 3 3 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Англия

    До начала игры, которая состоится 11.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Чехия - Англия
    Чехия
    4.1% (3)
    Ничья
    12.3% (9)
    Англия
    83.6% (61)
    1:2 Англия
    38.4% (28)
    0:2 Англия
    17.8% (13)
    1:3 Англия
    16.4% (12)
    1:1 Ничья
    5.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
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