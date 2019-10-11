ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Турция
1:0
Конец матча

Стадион:
Албания
0'
4' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
7' Желтая карточка
Демирал Мерих
7' Желтая карточка
Баре Кейди
12' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
26' Желтая карточка
Айхан Кан
69' Желтая карточка
Туфан Озан
83' Желтая карточка
Абраши Амир
86' Желтая карточка
Джимсити Берат
1:0
90' Гол
Тосун Дженк
90'+5
12
Гюнок
Мерт
2
Челик
Зеки
22
Айхан
Кан
3
Демирал
Мерих
13
Мераш
Умут
7
Туфан
Озан
14
Текдемир
Махмут
5
Белёзоглу
Эмре
10
Чалханоглу
Хакан
17
Burak
Yilmaz1
9
Тосун
Дженк
23
Стракоша
Томас
6
Джимсити
Берат
17
Дермаку
Кастриот
18
Исмайли
Ардиан
5
Весели
Фредерик
7
Баре
Кейди
8
Klaus
Gjasula
3
Леняни
Эрмир
16
Чикалеши
Сокол
9
Мемушай
Ледиан
10
Манай
Рею
Турция
4-3-3
Албания
4-3-3

Ход матча

4'
 
Дермаку Кастриот
7'
Демирал Мерих
 
7'
 
Баре Кейди
12'
 
Мемушай Ледиан
26'
Айхан Кан
 
46'
Сёюнджю Чаглар
Айхан Кан
 
57'
 
Роши Одисе
Леняни Эрмир
66'
Кавечи Ирфан
Белёзоглу Эмре
 
69'
Туфан Озан
 
72'
 
Абраши Амир
Мемушай Ледиан
80'
Язиджи Юсуф
Туфан Озан
 
83'
 
Абраши Амир
84'
 
Балай Беким
Чикалеши Сокол
86'
 
Джимсити Берат
90'
Тосун Дженк
1:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция
Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания
Албания Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания
Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн

Последние игры между собой

Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания 0:2 Турция ЕВРО 2020: Отборочные матчи Турция 2:3 Албания Товарищеские матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 7 6 0 1 20 - 4 18
2. Турция Заявка 7 6 0 1 15 - 2 18
3. Исландия Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
4. Албания Заявка 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Андорра Заявка 7 1 0 6 1 - 14 3
6. Молдова Заявка 7 1 0 6 2 - 18 3
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Баре Кейди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Демирал Мерих получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Дермаку Кастриот получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Турция 1:0 Албания
Турция
96.3% (157)
Ничья
3.7% (6)
Албания
0% (0)
2:0 Турция
39.3% (64)
2:1 Турция
30.7% (50)
1:0 Турция
8% (13)
3:1 Турция
6.1% (10)
3:0 Турция
4.9% (8)
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