ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Турция
1:0
Конец матча
Албания
4' Желтая карточкаДермаку Кастриот
7' Желтая карточкаДемирал Мерих
7' Желтая карточкаБаре Кейди
12' Желтая карточкаМемушай Ледиан
26' Желтая карточкаАйхан Кан
69' Желтая карточкаТуфан Озан
83' Желтая карточкаАбраши Амир
86' Желтая карточкаДжимсити Берат
1:0
90' ГолТосун Дженк
12
Гюнок
Мерт
22
Айхан
Кан
13
Мераш
Умут
10
Манай
Рею
- Основной состав
-
12 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
13 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
21 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Манай РеюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Траши ЛоренцЗащитник
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
-
15 Кесе КристиПолузащитник
-
22 Абраши АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Балай БекимНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
Ход матча
7'
12'
26'
69'
83'
86'
90'
1:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция
Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция Турция 4:0 Молдова Албания 0:2 Турция Турция 0:0 Украина Турция 0:1 Швеция РОССИЯ 2:0 Турция Турция 0:0 Босния и Герцеговина Швеция 2:3 Турция Турция 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:1 Турция Тунис 2:2 Турция Турция 2:1 Иран Черногория 2:2 Турция Турция 1:0 Ирландия Турция 2:3 Албания
Албания Последние 20 матчей: +7 =2 -11Албания 4:2 Исландия Франция 4:1 Албания Албания 2:0 Молдова Исландия 1:0 Албания
Андорра 0:3 Албания Албания 0:2 Турция Албания 1:0 Уэльс Албания 0:4 Шотландия Израиль 2:0 Албания Албания 0:0 Иордания Шотландия 2:0 Албания Албания 1:0 Израиль Албания 1:4 Украина Косово 3:0 Албания Албания 0:1 Норвегия Турция 2:3 Албания Албания 0:1 Италия Испания 3:0 Албания Северная Македония 1:1 Албания Албания 2:0 Лихтенштейн
Последние игры между собой
Турция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Албания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Турция
96.3% (157)
Ничья
3.7% (6)
Албания
0% (0)
2:0 Турция
39.3% (64)
2:1 Турция
30.7% (50)
1:0 Турция
8% (13)
3:1 Турция
6.1% (10)
3:0 Турция
4.9% (8)
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