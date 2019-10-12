ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Грузия
0:0
Конец матча
Стадион: Борис Пайчадзе
Ирландия
65' Желтая карточкаУилан Гленн
88' Желтая карточкаГригалава Гиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Траверс МаркВратарь
-
22 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Джадж АланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Куллен ДжошПолузащитник
-
15 Бирн ДжекПолузащитник
-
10 Хоган СкоттНападающий
-
-
Главный тренер: Маккарти Мик
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Грузия Последние 20 матчей: +10 =4 -6Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар
Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия Грузия 0:1 Уэльс
Ирландия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия
Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США Франция 2:0 Ирландия Турция 1:0 Ирландия Ирландия 1:5 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 0:1 Ирландия Ирландия 2:0 Молдова Ирландия 0:1 Сербия
Последние игры между собой
Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Ирландия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия
15.9% (25)
Ничья
36.3% (57)
Ирландия
47.8% (75)
1:1 Ничья
29.3% (46)
1:2 Ирландия
24.8% (39)
0:1 Ирландия
16.6% (26)
2:1 Грузия
10.2% (16)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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