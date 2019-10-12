ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Грузия
0:0
Конец матча

Стадион:
Ирландия
0'
65' Желтая карточка
Уилан Гленн
88' Желтая карточка
Григалава Гиа
90'+5
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
4
Кашия
Гурам
18
Григалава
Гиа
16
Табидзе
Джемал
7
Канкава
Джаба
13
Китеишвили
Отар
9
Окриашвили
Торнике
10
Ананидзе
Жано
8
Казаишвили
Валерий
11
Квилитая
Георгий
23
Рэндолф
Даррен
2
Коулмэн
Шеймус
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
7
Доэрти
Мэтт
13
Хендрик
Джефф
6
Уилан
Гленн
14
Хурихан
Конор
12
Робинсон
Каллум
21
Коллинз
Джеймс
III
11
Макклин
Джеймс
Грузия
4-2-3-1
Ирландия
4-3-3

Ход матча

65'
 
Уилан Гленн
73'
 
Браун Алан
Робинсон Каллум
73'
Шенгелия Леван
Квилитая Георгий
 
78'
 
Aaron-Anthony Connolly
Коллинз Джеймс III
79'
Лобжанидзе Элгуя
Окриашвили Торнике
 
88'
Григалава Гиа
 
89'
Абурджания Георгий
Китеишвили Отар
 
90'
 
Уильямс Дэррик
Хурихан Конор

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Грузия Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар
Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария Грузия 2:1 Казахстан Андорра 1:1 Грузия Латвия 0:3 Грузия Грузия 3:0 Андорра Грузия 1:0 Латвия Казахстан 0:2 Грузия Люксембург 1:0 Грузия Мальта 0:1 Грузия Грузия 2:0 Эстония Грузия 4:0 Литва Грузия 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Кипр Сербия 1:0 Грузия Грузия 0:1 Уэльс
Ирландия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия
Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия Уэльс 4:1 Ирландия Ирландия 2:1 США Франция 2:0 Ирландия Турция 1:0 Ирландия Ирландия 1:5 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 0:1 Ирландия Ирландия 2:0 Молдова Ирландия 0:1 Сербия

Последние игры между собой

Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Ирландия: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Ирландия 1:0 Грузия ЕВРО 2020: Отборочные матчи Грузия 1:1 Ирландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Ирландия 1:0 Грузия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Ирландия 1:0 Грузия ЕВРО 2016: Отборочные матчи
Грузия 1:2 Ирландия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Ирландия 4:0 Грузия Товарищеские матчи Ирландия 2:1 Грузия Чемпионат Мира Грузия 1:2 Ирландия Чемпионат Мира

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ирландия Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
2. Дания 0:0 Заявка 6 2 4 0 15 - 5 10
3. Швейцария 0:0 Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
4. Грузия Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
5. Гибралтар Заявка 5 0 0 5 0 - 16 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boris Paichadze Dinamo Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Грузия 0:0 Ирландия
Грузия
15.9% (25)
Ничья
36.3% (57)
Ирландия
47.8% (75)
1:1 Ничья
29.3% (46)
1:2 Ирландия
24.8% (39)
0:1 Ирландия
16.6% (26)
2:1 Грузия
10.2% (16)
0:0 Ничья
3.8% (6)
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