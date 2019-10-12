ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Фарерские острова
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Румыния
0'
18' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
45' Желтая карточка
Ольсен Брандур
46' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
54'
1
Нильсен
Гуннар
5
Ватнсдаль
Хейни
4
Грегерсен
Атли
13
Балдвинссон
Рогви
9
Соренсен
Гилли
8
Ольсен
Брандур
6
Ханссон
Халлюр
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
11
Ольсен
Клеминт
20
Бьярталид
Йоаннес
12
Татарушану
Чиприан
2
Бензар
Ромарио
5
Неделчару
Ионуц
6
Кирикеш
Влад
11
Банку
Никусор
10
Хаджи
Янис
15
Паул-Виорел
Антон
8
Станчу
Николае
7
Коман
Флоринел
9
Пушкаш
Георге
23
Андоне
Флорин
Фарерские острова
3-4-3
Румыния
4-4-2

Ход матча

18'
 
Неделчару Ионуц
38'
 
Рус Адриан
Кирикеш Влад
45'
Ольсен Брандур
 
46'
Ханссон Халлюр
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания
Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния
Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан

Последние игры между собой

Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Румыния: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния 4:1 Фарерские острова ЕВРО 2020: Отборочные матчи Фарерские острова 0:3 Румыния ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 1:0 Фарерские острова ЕВРО 2016: Отборочные матчи Румыния 3:1 Фарерские острова Чемпионат Мира
Фарерские острова 0:1 Румыния Чемпионат Мира

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2. Швеция Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Румыния 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Норвегия Заявка 6 2 3 1 11 - 8 9
5. Мальта Заявка 6 1 0 5 2 - 13 3
6. Фарерские острова 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 20 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Желтая карточка
    46'
    Ханссон Халлюр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ольсен Брандур получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:0 Румыния
Фарерские острова
0.6% (1)
Ничья
5% (8)
Румыния
94.3% (150)
0:2 Румыния
35.8% (57)
0:3 Румыния
20.8% (33)
1:2 Румыния
11.3% (18)
1:3 Румыния
11.3% (18)
0:4 Румыния
6.9% (11)
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