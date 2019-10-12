ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Фарерские острова
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Торсволлюр
Румыния
18' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
45' Желтая карточкаОльсен Брандур
46' Желтая карточкаХанссон Халлюр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нильсен ЭлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольсен Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ница ФлоринВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
Ход матча
18'
45'
46'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 7
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +3 =5 -12Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания
Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Азербайджан 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:1 Косово Фарерские острова 0:3 Азербайджан Косово 2:0 Фарерские острова Фарерские острова 3:1 Мальта Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Фарерские острова 1:1 Латвия Венгрия 1:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:0 Латвия Фарерские острова 1:0 Андорра Португалия 5:1 Фарерские острова Фарерские острова 0:2 Швейцария Андорра 0:0 Фарерские острова
Румыния Последние 20 матчей: +12 =5 -3Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния
Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния Румыния 0:0 Черногория Румыния 2:0 Финляндия Румыния 3:2 Чили Румыния 1:0 Швеция Израиль 1:2 Румыния Румыния 0:3 Голландия Румыния 2:0 Турция Дания 1:1 Румыния Румыния 3:1 Казахстан
Последние игры между собой
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Румыния: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова
0.6% (1)
Ничья
5% (8)
Румыния
94.3% (150)
0:2 Румыния
35.8% (57)
0:3 Румыния
20.8% (33)
1:2 Румыния
11.3% (18)
1:3 Румыния
11.3% (18)
0:4 Румыния
6.9% (11)
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