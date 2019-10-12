ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Босния и Герцеговина
2:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Финляндия
0'
1:0
29' Гол
Хайрович Изет
2:0
37' Пенальти
Пьянич Миралем
51'
12
Шехич
Ибрагим
4
Квржич
Зоран
18
Ковачевич
Аднан
3
Бисакшич
Эрмин
5
Колашинац
Сеад
21
Сарич
Элвис
10
Пьянич
Миралем
13
Цимирот
Гойко
8
Вишча
Эдин
11
Armin
Hodžić1
14
Гояк
Амер
1
Градецки
Лукаш
18
Уронен
Йере
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
22
Райтала
Юкка
14
Спарв
Тим
7
Туоминен
Яссе
6
Камара
Глен
8
Лод
Робин
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
Босния и Герцеговина
4-3-3
Финляндия
4-1-4-1

Ход матча

18'
Хайрович Изет
Вишча Эдин
 
29'
Хайрович Изет
(Квржич Зоран)
1:0
31'
 
Вяйсянен Лео
Араюури Паулус
37'
Пьянич Миралем
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия
Финляндия Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 6 0 0 18 - 3 18
2. Финляндия 0:2 Заявка 7 4 0 3 8 - 6 12
3. Босния и Герцеговина 2:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 11 10
4. Армения Заявка 6 3 0 3 12 - 11 9
5. Греция Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 1 - 19 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 2:0 Финляндия
Босния и Герцеговина
63.1% (99)
Ничья
28% (44)
Финляндия
8.9% (14)
2:1 Босния и Герцеговина
35.7% (56)
1:1 Ничья
25.5% (40)
1:0 Босния и Герцеговина
17.2% (27)
1:2 Финляндия
6.4% (10)
2:0 Босния и Герцеговина
5.1% (8)
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