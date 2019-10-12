ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Босния и Герцеговина
2:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Билино Поле
Финляндия
1:0
29' ГолХайрович Изет
2:0
37' ПенальтиПьянич Миралем
21
Сарич
Элвис
14
Гояк
Амер
18
Уронен
Йере
22
Райтала
Юкка
14
Спарв
Тим
13
Соири
Пюрю
10
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сарич ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Гояк АмерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шунич ТониЗащитник
-
19 Крунич РадеПолузащитник
-
23 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
14 Спарв ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Соири ПюрюПолузащитник
-
10 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
-
19 Кауко ЙониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Канерва Маркку
Ход матча
29'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения Испания 1:0 Босния и Герцеговина Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия Турция 0:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина Южная Корея 1:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:0 Сенегал Болгария 0:1 Босния и Герцеговина Мексика 1:0 Босния и Герцеговина США 0:0 Босния и Герцеговина Эстония 1:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 3:4 Бельгия
Финляндия Последние 20 матчей: +13 =1 -6Финляндия 1:2 Италия Финляндия 1:0 Греция Лихтенштейн 0:2 Финляндия Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина
Армения 0:2 Финляндия Италия 2:0 Финляндия Финляндия 1:2 Эстония Швеция 0:1 Финляндия Венгрия 2:0 Финляндия Греция 1:0 Финляндия Финляндия 2:0 Греция Эстония 0:1 Финляндия Финляндия 1:0 Эстония Финляндия 1:0 Венгрия Финляндия 2:0 Беларусь Румыния 2:0 Финляндия Финляндия 5:0 Мальта Северная Македония 0:0 Финляндия Иордания 1:2 Финляндия Финляндия 3:0 Эстония
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Финляндия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Босния и Герцеговина
63.1% (99)
Ничья
28% (44)
Финляндия
8.9% (14)
2:1 Босния и Герцеговина
35.7% (56)
1:1 Ничья
25.5% (40)
1:0 Босния и Герцеговина
17.2% (27)
1:2 Финляндия
6.4% (10)
2:0 Босния и Герцеговина
5.1% (8)
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