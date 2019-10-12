ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
0:1
11' ГолДаниэльссон Маркус
39' Желтая карточкаKurt Shaw
47' Желтая карточкаМускат Зак
57' Желтая карточкаМбонг Джозеф
0:2
58' ПенальтиAlfe Inge Sebastian Larsson1
62' Желтая карточкаКайсон Робин
0:3
66' Гол в свои воротаАгиус Андре
0:4
71' ПенальтиAlfe Inge Sebastian Larsson1
22
Мускат
Зак
14
Kurt
Shaw
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
10
Нвоко
Кирьян
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Защитник
-
14 Kurt ShawЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мускат РоуэнПолузащитник
-
21 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Нападающий
-
10 Нвоко КирьянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хогг ЭндрюВратарь
- Вратарь
-
18 Мускат НиккиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пизани ЮргенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фарруджа Рэймонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
Ход матча
11'
39'
47'
57'
58'
62'
66'
0:3
71'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
2 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта
Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта
Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта
Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу
Последние игры между собой
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Швеция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта
0.6% (1)
Ничья
0.6% (1)
Швеция
98.7% (157)
0:2 Швеция
30.8% (49)
0:3 Швеция
28.3% (45)
1:2 Швеция
13.2% (21)
0:4 Швеция
6.9% (11)
1:3 Швеция
6.3% (10)
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