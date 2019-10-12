ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Мальта
0:4
Конец матча

Стадион:
Швеция
0'
0:1
11' Гол
Даниэльссон Маркус
39' Желтая карточка
Kurt Shaw
47' Желтая карточка
Мускат Зак
57' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
0:2
58' Пенальти
Alfe Inge Sebastian Larsson1
62' Желтая карточка
Кайсон Робин
0:3
66' Гол в свои ворота
Агиус Андре
0:4
71' Пенальти
Alfe Inge Sebastian Larsson1
90'+3
1
Бонелло
Анри
22
Мускат
Зак
5
Агиус
Андре
14
Kurt
Shaw
19
Зерафа
Джозеф
7
Мбонг
Джозеф
13
Велла
Данстэн
11
Мускат
Роуэн
21
Гамбин
Люк
17
Эффионг
Альфред
10
Нвоко
Кирьян
1
Ольсен
Робин
2
Люстиг
Микаэль
18
Даниэльссон
Маркус
4
Гранквист
Андреас
5
Бенгтссон
Пьер
7
Alfe
Inge
Sebastian
Larsson1
20
Олссон
Кристоффер
8
Экдаль
Олбин
10
Форсберг
Эмиль
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
Мальта
4-4-2
Швеция
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Даниэльссон Маркус
(Бенгтссон Пьер)
39'
Kurt Shaw
 
47'
Мускат Зак
 
57'
Мбонг Джозеф
 
58'
0:2
Alfe Inge Sebastian Larsson1
62'
 
Кайсон Робин
63'
 
Свенссон Густаф
Экдаль Олбин
66'
0:3
Агиус Андре
66'
Каруана Джонатан
Мускат Зак
 
68'
Фенек Пол
Мускат Роуэн
 
71'
 
Исак Александр
Кайсон Робин
71'
0:4
Alfe Inge Sebastian Larsson1
75'
Мифсуд Микаэль
Эффионг Альфред
 
79'
 
Андерссон Себастьян
Берг Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта
Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 0:5 Косово Азербайджан 1:1 Мальта Косово 3:1 Мальта Мальта 1:1 Азербайджан Фарерские острова 3:1 Мальта Мальта 0:1 Грузия Мальта 1:1 Армения Финляндия 5:0 Мальта Мальта 0:1 Люксембург Мальта 0:3 Эстония Словакия 3:0 Мальта Мальта 1:1 Литва Шотландия 2:0 Мальта
Швеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта
Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ Турция 0:1 Швеция Швеция 1:1 Словакия РОССИЯ 0:0 Швеция Швеция 2:3 Турция Австрия 2:0 Швеция Швеция 0:2 Англия Швеция 1:0 Швейцария Мексика 0:3 Швеция Германия 2:1 Швеция Швеция 1:0 Южная Корея Швеция 0:0 Перу

Последние игры между собой

Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Швеция: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Швеция 3:0 Мальта ЕВРО 2020: Отборочные матчи Мальта 0:1 Швеция Чемпионат Мира Швеция 4:0 Мальта Чемпионат Мира

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 7 6 1 0 18 - 4 19
2. Швеция Заявка 7 4 2 1 17 - 8 14
3. Румыния Заявка 7 4 1 2 16 - 7 13
4. Норвегия Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
5. Мальта Заявка 7 1 0 6 2 - 17 3
6. Фарерские острова Заявка 7 0 0 7 3 - 23 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальта 0:4 Швеция
Мальта
0.6% (1)
Ничья
0.6% (1)
Швеция
98.7% (157)
0:2 Швеция
30.8% (49)
0:3 Швеция
28.3% (45)
1:2 Швеция
13.2% (21)
0:4 Швеция
6.9% (11)
1:3 Швеция
6.3% (10)
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