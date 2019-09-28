ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Лихтенштейн
 
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Стадион:
Армения

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн
Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн
Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Армения 3:0 Лихтенштейн ЕВРО 2020: Отборочные матчи Лихтенштейн 2:2 Армения Лига наций УЕФА Армения 2:1 Лихтенштейн Лига наций УЕФА

Группа J

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 6 0 0 18 - 3 18
2. Финляндия Заявка 6 4 0 2 8 - 4 12
3. Армения Заявка 6 3 0 3 12 - 11 9
4. Босния и Герцеговина Заявка 6 2 1 3 12 - 11 7
5. Греция Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
6. Лихтенштейн Заявка 6 0 1 5 1 - 19 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лихтенштейн - Армения

    До начала игры, которая состоится 12.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лихтенштейн - Армения
    Лихтенштейн
    2.8% (2)
    Ничья
    12.5% (9)
    Армения
    84.7% (61)
    0:2 Армения
    30.6% (22)
    1:2 Армения
    27.8% (20)
    1:3 Армения
    6.9% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (4)
    0:1 Армения
    5.6% (4)
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