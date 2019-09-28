ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Лихтенштейн
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Стадион: Рейнпарк
Армения
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =2 -16Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн
Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Гибралтар 2:1 Лихтенштейн Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Лихтенштейн 2:0 Гибралтар Армения 2:1 Лихтенштейн Фарерские острова 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Андорра Катар 1:2 Лихтенштейн Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Израиль Лихтенштейн 0:8 Испания Албания 2:0 Лихтенштейн Италия 5:0 Лихтенштейн
Армения Последние 20 матчей: +8 =5 -7Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн
Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения Армения 4:0 Северная Македония Армения 0:1 Гибралтар Северная Македония 2:0 Армения Армения 2:1 Лихтенштейн Армения 0:0 Молдова Мальта 1:1 Армения Армения 0:1 Литва Армения 0:0 Эстония Армения 3:2 Кипр Армения 4:1 Беларусь Казахстан 1:1 Армения Армения 1:6 Польша
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Армения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Лихтенштейн
2.8% (2)
Ничья
12.5% (9)
Армения
84.7% (61)
0:2 Армения
30.6% (22)
1:2 Армения
27.8% (20)
1:3 Армения
6.9% (5)
1:1 Ничья
5.6% (4)
0:1 Армения
5.6% (4)
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