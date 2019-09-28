ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Казахстан
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Стадион: Астана-Арена
Бельгия
Предыдущие игры
Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан
Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан Польша 3:0 Казахстан Казахстан 0:3 Черногория
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан
Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика
Последние игры между собой
Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Казахстан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бельгия
100% (66)
1:3 Бельгия
24.2% (16)
0:2 Бельгия
21.2% (14)
0:3 Бельгия
10.6% (7)
0:4 Бельгия
10.6% (7)
1:2 Бельгия
10.6% (7)
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