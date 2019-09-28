ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Казахстан
 
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Стадион:
Бельгия

Предыдущие игры

Казахстан Последние 20 матчей: +6 =5 -9
РОССИЯ 1:0 Казахстан Кипр 1:1 Казахстан Казахстан 4:0 Сан-Марино Бельгия 3:0 Казахстан
Казахстан 0:4 РОССИЯ Казахстан 3:0 Шотландия Казахстан 1:0 Молдова Грузия 2:1 Казахстан Казахстан 1:1 Латвия Казахстан 4:0 Андорра Латвия 1:1 Казахстан Андорра 1:1 Казахстан Казахстан 0:2 Грузия Казахстан 3:0 Азербайджан Болгария 2:1 Казахстан Венгрия 2:3 Казахстан Казахстан 1:1 Армения Румыния 3:1 Казахстан Польша 3:0 Казахстан Казахстан 0:3 Черногория
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан
Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ Швейцария 5:2 Бельгия Бельгия 2:0 Исландия Бельгия 1:1 Голландия Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 0:3 Бельгия Шотландия 0:4 Бельгия Бельгия 2:0 Англия Франция 1:0 Бельгия Бразилия 1:2 Бельгия Бельгия 3:2 Япония Англия 0:1 Бельгия Бельгия 5:2 Тунис Бельгия 3:0 Панама Бельгия 4:1 Коста-Рика

Последние игры между собой

Казахстан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Бельгия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Бельгия 3:0 Казахстан ЕВРО 2020: Отборочные матчи Бельгия 4:1 Казахстан ЕВРО 2012 Казахстан 0:2 Бельгия ЕВРО 2012

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 7 7 0 0 28 - 1 21
2. РОССИЯ Заявка 7 6 0 1 22 - 4 18
3. Кипр Заявка 7 3 1 3 13 - 7 10
4. Казахстан Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
5. Шотландия Заявка 7 2 0 5 5 - 17 6
6. Сан-Марино Заявка 7 0 0 7 0 - 37 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Казахстан - Бельгия

    До начала игры, которая состоится 13.10.2019, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Казахстан - Бельгия
    Казахстан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бельгия
    100% (66)
    1:3 Бельгия
    24.2% (16)
    0:2 Бельгия
    21.2% (14)
    0:3 Бельгия
    10.6% (7)
    0:4 Бельгия
    10.6% (7)
    1:2 Бельгия
    10.6% (7)
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