ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Беларусь
 
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Стадион:
Голландия

Предыдущие игры

Беларусь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия
Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь Франция 2:1 Беларусь Беларусь 1:3 Голландия
Голландия Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия
Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия Румыния 0:3 Голландия Шотландия 0:1 Голландия Голландия 2:0 Швеция Беларусь 1:3 Голландия

Последние игры между собой

Беларусь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Голландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Голландия 4:0 Беларусь ЕВРО 2020: Отборочные матчи Беларусь 1:3 Голландия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Голландия 4:1 Беларусь Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Беларусь 2:1 Голландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 5 4 0 1 17 - 6 12
2. Голландия Заявка 5 4 0 1 17 - 6 12
3. Северная Ирландия Заявка 6 4 0 2 8 - 7 12
4. Беларусь Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
5. Эстония Заявка 6 0 1 5 2 - 18 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Беларусь - Голландия

    До начала игры, которая состоится 13.10.2019, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Беларусь - Голландия
    Беларусь
    4.9% (3)
    Ничья
    1.6% (1)
    Голландия
    93.4% (57)
    0:2 Голландия
    26.2% (16)
    0:3 Голландия
    21.3% (13)
    1:2 Голландия
    19.7% (12)
    1:3 Голландия
    13.1% (8)
    0:4 Голландия
    4.9% (3)
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