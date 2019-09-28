ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Предыдущие игры
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия
Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова Беларусь 1:0 Люксембург Молдова 0:0 Беларусь Беларусь 5:0 Сан-Марино Финляндия 2:0 Беларусь Беларусь 1:1 Венгрия Словения 0:2 Беларусь Азербайджан 0:1 Беларусь Грузия 2:2 Беларусь Армения 4:1 Беларусь Франция 2:1 Беларусь Беларусь 1:3 Голландия
Голландия Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия
Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия Португалия 0:3 Голландия Голландия 0:1 Англия Румыния 0:3 Голландия Шотландия 0:1 Голландия Голландия 2:0 Швеция Беларусь 1:3 Голландия
Последние игры между собой
Беларусь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Голландия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Беларусь
4.9% (3)
Ничья
1.6% (1)
Голландия
93.4% (57)
0:2 Голландия
26.2% (16)
0:3 Голландия
21.3% (13)
1:2 Голландия
19.7% (12)
1:3 Голландия
13.1% (8)
0:4 Голландия
4.9% (3)
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