ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Польша
0:0
Перерыв

Стадион:
Северная Македония
0'
14' Желтая карточка
Пандев Горан
19' Желтая карточка
Николов Бобан
34' Желтая карточка
Несторовски Илья
36' Желтая карточка
Беднарек Ян
40' Желтая карточка
Шиманьский Себастиан
1
Щесны
Войцех
18
Берешиньски
Бартош
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
2
Реца
Аркадиуш
6
Гуральски
Яцек
10
Крыховяк
Гжегож
19
Шиманьский
Себастиан
20
Зелиньски
Петр
11
Гросицки
Камил
9
Левандовски
Роберт
1
Stole
Dimitrievski1
13
Ристовски
Стефан
6
Муслиу
Визар
4
Ристевски
Кирче
15
Бейтулаи
Эгзон
16
Николов
Бобан
20
Спировски
Стефан
8
Алиоски
Эгзиян
10
Пандев
Горан
21
Элмас
Эльиф
23
Несторовски
Илья
Польша
4-2-3-1
Северная Македония
3-4-3

Ход матча

14'
 
Пандев Горан
19'
 
Николов Бобан
34'
 
Несторовски Илья
36'
Беднарек Ян
 
40'
Шиманьский Себастиан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль
Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия
Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия
Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония

Последние игры между собой

Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Северная Македония 0:1 Польша ЕВРО 2020: Отборочные матчи Польша 1:1 Северная Македония Товарищеские матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
2. Австрия 1:0 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
3. Северная Македония 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
4. Словения 0:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
5. Израиль Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
6. Латвия Заявка 7 0 0 7 1 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Stadium, Warsaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Польша 0:0 Северная Македония
Польша
97.5% (155)
Ничья
1.9% (3)
Северная Македония
0.6% (1)
2:0 Польша
47.2% (75)
2:1 Польша
23.3% (37)
3:1 Польша
10.1% (16)
3:0 Польша
5.7% (9)
1:0 Польша
5% (8)
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