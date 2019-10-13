ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Польша
0:0
Перерыв
Стадион: Национальный стадион (Варшава)
Северная Македония
14' Желтая карточкаПандев Горан
19' Желтая карточкаНиколов Бобан
34' Желтая карточкаНесторовски Илья
36' Желтая карточкаБеднарек Ян
40' Желтая карточкаШиманьский Себастиан
15
Глик
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Рыбус МацейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бженчек Ежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
-
21 Элмас ЭльифНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илиев ДеянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Ход матча
14'
19'
34'
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Польша Последние 20 матчей: +8 =5 -7Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль
Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша Португалия 1:1 Польша Польша 0:1 Чехия Польша 0:1 Италия Польша 2:3 Португалия Польша 1:1 Ирландия Италия 1:1 Польша Япония 0:1 Польша Польша 0:3 Колумбия Польша 1:2 Сенегал Польша 4:0 Литва Польша 2:2 Чили Польша 3:2 Южная Корея Польша 0:1 Нигерия
Северная Македония Последние 20 матчей: +11 =6 -3Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия
Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия Северная Македония 4:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:2 Северная Македония Армения 4:0 Северная Македония Северная Македония 4:1 Лихтенштейн Северная Македония 2:0 Армения Гибралтар 0:2 Северная Македония Северная Македония 1:1 Азербайджан Северная Македония 0:0 Финляндия Северная Македония 2:0 Норвегия Северная Македония 4:0 Лихтенштейн Италия 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Албания Израиль 0:1 Северная Македония
Последние игры между собой
Польша: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Северная Македония: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Польша
97.5% (155)
Ничья
1.9% (3)
Северная Македония
0.6% (1)
2:0 Польша
47.2% (75)
2:1 Польша
23.3% (37)
3:1 Польша
10.1% (16)
3:0 Польша
5.7% (9)
1:0 Польша
5% (8)
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