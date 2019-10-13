ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Уэльс
1:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хорватия
0'
0:1
9' Гол
Влашич Никола
15' Желтая карточка
Вида Домагой
1:1
45' Гол
Бэйл Гарет
45'+6
1
Хенесси
Уэйн
14
Робертс
Коннор
II
5
Родон
Джо
16
Локьер
Том
4
Дэвис
Бен
7
Аллен
Джо
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
17
Jonathan
Williams2
20
Джеймс
Дэниэл
13
Мур
Киффер
1
Ливакович
Доминик
16
Едвай
Тин
6
Ловрен
Деян
21
Вида
Домагой
3
Баришич
Борна
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
4
Перишич
Иван
13
Влашич
Никола
17
Брекало
Йосип
20
Петкович
Бруно
Уэльс
4-2-3-1
Хорватия
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Влашич Никола
(Петкович Бруно)
15'
 
Вида Домагой
45'
Бэйл Гарет
(Дэвис Бен)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс
Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс Уэльс 4:1 Ирландия Мексика 0:0 Уэльс Уэльс 0:1 Уругвай Китай 0:6 Уэльс Уэльс 1:1 Панама Франция 2:0 Уэльс Уэльс 0:1 Ирландия Грузия 0:1 Уэльс
Хорватия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис
Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия

Последние игры между собой

Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Хорватия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Хорватия 2:1 Уэльс ЕВРО 2020: Отборочные матчи Уэльс 1:2 Хорватия Чемпионат Мира Хорватия 2:0 Уэльс Чемпионат Мира Хорватия 2:0 Уэльс Товарищеские матчи

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 1:1 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2. Венгрия Заявка 7 4 0 3 8 - 9 12
3. Словакия Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Уэльс 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
5. Азербайджан Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уэльс 1:1 Хорватия
Уэльс
3.8% (6)
Ничья
31.6% (50)
Хорватия
64.6% (102)
1:2 Хорватия
46.8% (74)
1:1 Ничья
25.3% (40)
0:1 Хорватия
5.7% (9)
1:3 Хорватия
4.4% (7)
0:2 Хорватия
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...