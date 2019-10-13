ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Уэльс
1:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Хорватия
0:1
9' ГолВлашич Никола
15' Желтая карточкаВида Домагой
1:1
45' ГолБэйл Гарет
16
Локьер
Том
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
13
Мур
Киффер
16
Едвай
Тин
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Локьер ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дэвис АдамВратарь
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Воулкс УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
-
19 Бадель МиланПолузащитник
-
18 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
Ход матча
9'
0:1
15'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс
Хорватия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис
Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан Англия 2:1 Хорватия Хорватия 3:2 Испания Хорватия 2:1 Иордания Хорватия 0:0 Англия Испания 6:0 Хорватия Португалия 1:1 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Хорватия 2:1 Англия РОССИЯ 2:2 Хорватия Хорватия 1:1 Дания Исландия 1:2 Хорватия Аргентина 0:3 Хорватия Хорватия 2:0 Нигерия
Последние игры между собой
Уэльс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Хорватия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Уэльс
3.8% (6)
Ничья
31.6% (50)
Хорватия
64.6% (102)
1:2 Хорватия
46.8% (74)
1:1 Ничья
25.3% (40)
0:1 Хорватия
5.7% (9)
1:3 Хорватия
4.4% (7)
0:2 Хорватия
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...