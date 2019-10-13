ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Словения
0:1
Перерыв

Стадион:
Австрия
0'
16' Желтая карточка
Струна Альяж
0:1
21' Гол
Пош Штефан
36' Желтая карточка
Ульмер Андреас
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
5
Струна
Альяж
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
6
Крхин
Рене
14
Безьяк
Роман
7
Иличич
Йосип
8
Куртич
Ясмин
21
Вербич
Беньямин
9
Шпорар
Андраж
13
Станкович
Чичан
5
Пош
Штефан
3
Драгович
Александр
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
14
Баумгартлингер
Юлиан
6
Ильзанкер
Штефан
22
Лазаро
Валентино
9
Забитцер
Марсель
18
Лаймер
Конрад
11
Грегорич
Михаэль
Словения
4-1-4-1
Австрия
4-2-3-1

Ход матча

16'
Струна Альяж
 
21'
0:1
Пош Штефан
36'
 
Ульмер Андреас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения
Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия
Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия

Последние игры между собой

Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Австрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Австрия 1:0 Словения ЕВРО 2020: Отборочные матчи Австрия 3:0 Словения Товарищеские матчи

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Польша 0:0 Заявка 8 5 2 1 11 - 2 17
2. Австрия 1:0 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
3. Северная Македония 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
4. Словения 0:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 8 11
5. Израиль Заявка 7 2 2 3 12 - 14 8
6. Латвия Заявка 7 0 0 7 1 - 24 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Ульмер Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Пош Штефан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Струна Альяж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Словения 0:1 Австрия
Словения
21.3% (34)
Ничья
47.5% (76)
Австрия
31.3% (50)
1:1 Ничья
41.9% (67)
1:2 Австрия
20% (32)
2:1 Словения
9.4% (15)
0:1 Австрия
5.6% (9)
1:0 Словения
5.6% (9)
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