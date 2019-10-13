ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
16' Желтая карточкаСтруна Альяж
0:1
21' ГолПош Штефан
36' Желтая карточкаУльмер Андреас
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Безьяк
Роман
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Безьяк РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видмар НейцВратарь
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Янжа ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бийол ЯкаПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
-
23 Матавж ТимНападающий
-
19 Берич РобертНападающий
-
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
16'
21'
0:1
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +5 =6 -9Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения
Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения Словения 1:2 Болгария Черногория 0:2 Словения Словения 0:2 Беларусь Австрия 3:0 Словения Словения 2:2 Шотландия Англия 1:0 Словения Словения 4:0 Литва Словакия 1:0 Словения
Австрия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия
Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия Австрия 0:0 Босния и Герцеговина Дания 2:0 Австрия Австрия 1:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:0 Австрия Австрия 2:0 Швеция Австрия 0:3 Бразилия Австрия 2:1 Германия Австрия 1:0 РОССИЯ Люксембург 0:4 Австрия Австрия 3:0 Словения Австрия 2:1 Уругвай Молдова 0:1 Австрия
Последние игры между собой
Словения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Австрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Словения
21.3% (34)
Ничья
47.5% (76)
Австрия
31.3% (50)
1:1 Ничья
41.9% (67)
1:2 Австрия
20% (32)
2:1 Словения
9.4% (15)
0:1 Австрия
5.6% (9)
1:0 Словения
5.6% (9)
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