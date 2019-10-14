ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019

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Косово
2:0
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
7' Желтая карточка
Мурики Ведат
7' Желтая карточка
Йовович Владимир
1:0
10' Гол
Ррахмани Амир
16' Желтая карточка
Шчекич Александар
2:0
34' Гол
Мурики Ведат
85' Желтая карточка
Вукчевич Никола
85' Желтая карточка
Войвода Мергим
90' Желтая карточка
Янкович Марко
90' Желтая карточка
Кололли Беньямин
90'+4
12
Мурич
Ариянет
15
Войвода
Мергим
13
Ррахмани
Амир
3
Алити
Фидан
17
Кололли
Беньямин
5
Шала
Херолинд
14
Бериша
Валон
2
Хадергьонай
Флорент
9
Целина
Берсант
7
Рашица
Милот
18
Мурики
Ведат
1
Петкович
Даниель
23
Марусич
Адам
5
Лагатор
Душан
22
Симич
Марко
3
Булатович
Дарко
19
Шчекич
Александар
4
Вукчевич
Никола
21
Болевич
Александар
18
Косович
Небойша
16
Йовович
Владимир
9
Мугоша
Стефан
Косово
4-2-3-1
Черногория
4-2-3-1

Ход матча

7'
Мурики Ведат
 
7'
 
Йовович Владимир
10'
Ррахмани Амир
(Целина Берсант)
1:0
15'
 
Миятович Милан
Петкович Даниель
16'
 
Шчекич Александар
34'
Мурики Ведат
2:0
46'
 
Бечирай Фатос
Косович Небойша
74'
 
Янкович Марко
Йовович Владимир
82'
Раскай Анель
Шала Херолинд
 
85'
 
Вукчевич Никола
85'
Войвода Мергим
 
88'
Жегрова Эдон
Войвода Мергим
 
90'
 
Янкович Марко
90'
Кололли Беньямин
 
90'
Хасани Флорент
Целина Берсант
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Косово Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово
Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия
Черногория Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория
Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния

Последние игры между собой

Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория 1:1 Косово ЕВРО 2020: Отборочные матчи

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 6 5 0 1 26 - 6 15
2. Чехия Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
3. Косово Заявка 6 3 2 1 12 - 10 11
4. Болгария Заявка 7 0 3 4 5 - 17 3
5. Черногория Заявка 7 0 3 4 3 - 15 3
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Косово 2:0 Черногория
Косово
57.6% (95)
Ничья
26.7% (44)
Черногория
15.8% (26)
2:1 Косово
29.1% (48)
1:1 Ничья
22.4% (37)
1:0 Косово
18.2% (30)
1:2 Черногория
9.7% (16)
2:0 Косово
4.8% (8)
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