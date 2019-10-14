ЕВРО 2020: Отборочные матчи 2019
Косово
2:0
Конец матча
Стадион: Фадиль Вокри
Черногория
7' Желтая карточкаМурики Ведат
7' Желтая карточкаЙовович Владимир
1:0
10' ГолРрахмани Амир
16' Желтая карточкаШчекич Александар
2:0
34' ГолМурики Ведат
85' Желтая карточкаВукчевич Никола
85' Желтая карточкаВойвода Мергим
90' Желтая карточкаЯнкович Марко
90' Желтая карточкаКололли Беньямин
14
Бериша
Валон
18
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марусич АдамЗащитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фарук Хаджибегич
Ход матча
7'
10'
1:0
34'
2:0
85'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Косово Последние 20 матчей: +11 =5 -4Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово
Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария Косово 2:2 Дания Косово 4:0 Азербайджан Мальта 0:5 Косово Фарерские острова 1:1 Косово Косово 3:1 Мальта Косово 2:0 Фарерские острова Азербайджан 0:0 Косово Косово 3:0 Албания Косово 2:0 Буркина-Фасо Косово 1:0 Мадагаскар Косово 4:3 Латвия Исландия 2:0 Косово Косово 0:2 Украина Косово 0:1 Финляндия
Черногория Последние 20 матчей: +4 =7 -9Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория
Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория Черногория 0:1 Румыния Сербия 2:1 Черногория Литва 1:4 Черногория Черногория 0:2 Сербия Черногория 2:0 Литва Румыния 0:0 Черногория Черногория 0:2 Словения Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 2:2 Турция Кипр 0:0 Черногория Польша 4:2 Черногория Черногория 0:1 Дания Черногория 1:0 Румыния
Последние игры между собой
Косово: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Косово
57.6% (95)
Ничья
26.7% (44)
Черногория
15.8% (26)
2:1 Косово
29.1% (48)
1:1 Ничья
22.4% (37)
1:0 Косово
18.2% (30)
1:2 Черногория
9.7% (16)
2:0 Косово
4.8% (8)
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